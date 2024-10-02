«Недостаточно материалов для исследования»: взрывотехник — о новых деталях взрыва газа на Линейной

Спустя несколько месяцев после взрыва специалист ушёл со службы в ГУ МВД России по Новосибирской области Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











В деле о резонасной трагедии, которая произошла в феврале 2023 года и унесла жизни 15 человек, до сих пор не поставлена точка. Следователи СК заверишили свою работу, теперь вину лжегазовщиков предстоит доказать в суде. На очередном заседании допросили взрывотехника, который проводил экспертизы после масштабного ЧП в доме на Линейной, 39. Специалист объяснил, какую квартиру он считает эпицентром взрыва. У потерпевших и защиты появились сомнения: ведь пенсионерка из этой квартиры не получила даже ожогов, а соседка, которая была с ней в этот момент, и вовсе выжила. Корреспондент НГС посетил заседание и выслушал доводы эксперта.

Результаты экспертизы

Взрыв в доме на Линейной, 39 в феврале прошлого года произошёл из-за детонации топливно-воздушной смеси в квартире №21 на втором этаже. Об этом на заседании в Заельцовском районном суде 1 октября сообщил бывший начальник отдела баллистической экспертизы и учёта экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области Руслан Оньков. Специалист занимал эту должность на момент трагедии, но ушёл со службы спустя несколько месяцев.

Руслан Оньков проводил две экспертизы, для одной из них он выезжал на место происшествия. Взрывотехник пришёл к двум основным выводам: причиной ЧП не было взрывное устройство, а эпицентр находился в квартире №21, в которой жила пенсионерка Мария Боброва. Ранее НГС приводил показания её дочери — она говорила с матерью за несколько секунд до произошедшего. Вместе с Марией Бобровой в этот момент находилась её соседка и помогала найти утечку газа. Женщина чудом выжила, хотя также находилась в эпицентре.

— Когда происходит взрыв топливно-воздушной смеси и происходит мгновенная детонация во всём объёме, ударная волна сдвигает всё равномерно во все стороны. Возможно, человека при хлопке куда-то откинуло. Существует точка начала детонации. Потерпевшая говорила, что слышит звук исходящего газа из стояка, — объяснил Руслан Оньков. — По протоколам также было установлено, что стояк, от которого был выведен шланг газовой плиты, находился за холодильником. Предполагаю, что могло сработать реле холодильника. Какое-то время газ травило, заполняя помещение, затем любая искра могла спровоцировать этот взрыв.

Одна из потерпевших задала эксперту вопрос о том, почему люди в 21-й квартире не получили характерных для взрыва повреждений, а жильцы соседних квартир сгорели полностью. По мнению специалиста, это могло произойти из-за возгорания остальной части газовой магистрали в доме.

— Может быть, она стояла возле холодильника, поэтому меньше газа её окружало. Почему другие пострадали больше? Скорее всего, произошло возгорание при разрушении конструкций дома. Половина третьего этажа и потолок второго этажа — это одна плита. При детонации портится газовая магистраль и опять воспламеняется газ. Возможно, что они обгорели больше уже после разрушения дома, — считает эксперт.

Мощность взрыва могла составлять от 1,3 до 6,75 килограммов в тротиловом эквиваленте. По словам Руслана Онькова, это сопоставимо с двумя артиллерийскими снарядами калибра 122.

Субъективные доказательства

Не все доказательства по делу о взрыве газа на Линейной объективные. Экспертиза точно показала, что причиной взрыва стала детонация топливно-воздушной смеси. Но выводы об эпицентре взрыва в 21-й квартире — субъективные, так как основаны на показаниях свидетелей.

— Даже если мне были бы неизвестны все протоколы, но была бы предоставлена возможность выехать на место происшествия и изучить фотоматериалы, я мог бы сказать, что произошёл взрыв топливно-воздушной смеси, — рассуждает специалист МЧС.

Руслан Оньков объяснил на допросе, что объективных данных не хватило бы, чтобы установить эпицентр взрыва.

— Я изучил протоколы допросов, и на их основании сделал вывод, что взрыв произошёл именно там. Конкретное место я бы указать не смог. Если бы у меня не было протоколов допросов, то я смог бы, исходя из повреждений конструкций дома, сделать вывод, что имеет место быть взрыв топливно-воздушной смеси, — заявил взрывотехник.

Одним из свидетелей был Павел П. — сожитель дочери Марии Бобровой. Именно он рассказывал следователям о деталях последнего звонка перед взрывом. Также в основу заключения легли показания сотрудника ООО «Новосибирскоблгаз» Аллы Черепановой, которая тоже участвовала в заседании. Она заявила, что незадолго до взрыва в диспетчерскую поступила заявка о сильном запахе газа в 21-й квартире и подъезде дома. По её словам, специалист выехал на место около 7:40 утра, но не успел добраться.

Найти объективные доказательства эпицентра взрыва помешал сильный пожар, добавил Руслан Оньков. Во время осмотра места происшествия можно было бы заметить характерные следы от взрыва газа на стенах, но из-за сильных повреждений конструкций их не удалось обнаружить.

На одном из предыдущих заседаний суд допросил инженеров, которые обследовали газовое оборудование в доме на Линейной. Адвокат одного из подсудимых Андрей Власов предположил, что эпицентр взрыва мог находиться не в 21-й, а в 20-й квартире, так как именно там газовая труба проходила через ванную комнату, из-за чего могла прохудиться.

20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».