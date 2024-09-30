НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

ю-з.

 756мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Назван самый криминальный район Новосибирска

Что интересного в стране
Как зарабатывают на САХ
Сибиряки — про работу в офисе
Дальнобойщик стал фермером
Лайфхаки для уютного дома
Остановки-шедевры
Новости в Telegram
Криминал Виновник смерти журналиста Антона Лучанского не смог выйти из колонии досрочно

Виновник смерти журналиста Антона Лучанского не смог выйти из колонии досрочно

Суд отменил решение о принудительных работах

721
1 комментарий

Никита Лазьков уже неоднократно просил выпустить его из колонии

Никита Лазьков, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского, не смог заменить остаток срока в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирский областной суд отменил постановление Первомайского суда о замене наказания. Прошлое решение было вынесено 1 августа.

— Областной суд постановление Первомайского районного суда в отношении Лазькова Никиты Сергеевича отменил, принял по делу новое решение. В удовлетворении ходатайства осужденного Лазькова о замене в порядке неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительны работ отказать, — говорится в сообщении.

Это уже третья попытка осужденного Никиты Лазькова добить обжаловать приговор. Первое ходатайство было подано в июле 2022 года, но суд его отклонил. В начале октября 2023 года Лазьков повторил попытку смягчить наказание — тогда районный суд заменил ему срок отбывания в колонии на принудительные работы. Тем не менее, в декабре 2023 года это решение было отменено областным судом, и осужденный остался в колонии.

11 июля 2024 года Лазьков вновь подал ходатайство с просьбой заменить оставшийся срок на принудительные работы, данный запрос поддержала администрация ФКУ ИК-3. Суд удовлетворил его просьбу, но ни прокуроры, ни вдова погибшего журналиста не согласились с данным решением.

Трагедия произошла 30 марта 2020 года. В тот день Антон Лучанский, выходя из трамвая на остановке «Стадион Сибирь», был сбит на большой скорости автомобилем Mercedes Benz, за рулем находился Никита Лазьков, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Журналист скончался от полученных травм в машине скорой помощи. В июле 2020 года Калининский районный суд приговорил Лазькова к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Почему бы товарищу не пойти по контракту?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vite,41

Юрий,46

Не могу придумать,50

Andrei_nsk,26

Борис Болотов,42

Станислав,53

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление