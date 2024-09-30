Виновник смерти журналиста Антона Лучанского не смог выйти из колонии досрочно

Никита Лазьков уже неоднократно просил выпустить его из колонии Источник: Скриншот с видео телекомпании ОТС











Никита Лазьков, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского, не смог заменить остаток срока в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирский областной суд отменил постановление Первомайского суда о замене наказания. Прошлое решение было вынесено 1 августа.

— Областной суд постановление Первомайского районного суда в отношении Лазькова Никиты Сергеевича отменил, принял по делу новое решение. В удовлетворении ходатайства осужденного Лазькова о замене в порядке неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительны работ отказать, — говорится в сообщении.

Это уже третья попытка осужденного Никиты Лазькова добить обжаловать приговор. Первое ходатайство было подано в июле 2022 года, но суд его отклонил. В начале октября 2023 года Лазьков повторил попытку смягчить наказание — тогда районный суд заменил ему срок отбывания в колонии на принудительные работы. Тем не менее, в декабре 2023 года это решение было отменено областным судом, и осужденный остался в колонии.

11 июля 2024 года Лазьков вновь подал ходатайство с просьбой заменить оставшийся срок на принудительные работы, данный запрос поддержала администрация ФКУ ИК-3. Суд удовлетворил его просьбу, но ни прокуроры, ни вдова погибшего журналиста не согласились с данным решением.

Трагедия произошла 30 марта 2020 года. В тот день Антон Лучанский, выходя из трамвая на остановке «Стадион Сибирь», был сбит на большой скорости автомобилем Mercedes Benz, за рулем находился Никита Лазьков, находившийся в состоянии наркотического опьянения.