НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

ю-з.

 756мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

«Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд

Что интересного в стране
Как зарабатывают на САХ
Сибиряки — про работу в офисе
Дальнобойщик стал фермером
Лайфхаки для уютного дома
Остановки-шедевры
Новости в Telegram
Криминал Ходил на «Мужское и женское»: адвоката начали судить за разглашение тайны следствия, но дело вернули прокурору

Ходил на «Мужское и женское»: адвоката начали судить за разглашение тайны следствия, но дело вернули прокурору

Обвиняемый Владимир Бузюргин и его защитники намерены обжаловать решение

1 117
3 комментария

Владимир Бузюргин уверен, что не делал ничего противозаконного, просто слишком хорошо защищал своего доверителя

В Новосибирске дело адвоката Владимира Бузюргина вернули прокурору для того, чтобы переписать обвинительное заключение. Это произошло уже после начала судебного процесса. Об этом НГС рассказал обвиняемый по делу, информацию также подтвердили в прокуратуре Новосибирской области. которого

Бузюргина обвиняют в разглашении тайны следствия (статья 310 УК РФ)

— По плану в процессе должны были допрашивать свидетелей обвинения, но свидетели не явились, — рассказал Владимир Бузюргин. — Государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения. В тексте ходатайства было указано, что часть обвинительных материалов была уже исследована в открытом судебном заседании.

По мнению обвиняемого адвоката, прокуратура хочет немного уменьшить объем обвинения и указать, что помимо интересов правосудия были нарушены и интересы потерпевших, родителей убитого подростка — и тем самым спасти дело.

Поводом для уголовного преследования адвоката стало запутанное дело об убийстве в парке «У моря обского», которое произошло еще летом 2018 года. Потерпевшего, подростка из Новокузнецка, который отдыхал у водохранилища с лучшим другом и его родителями, зарезали рано утром 28 июня. О задержании подозреваемого следователи СК отчитались лишь осенью 2021 года. Поначалу он признался в убийстве, но еще до окончания предварительного расследования заявил, что оговорил себя под давлением.

Защищать молодого человека (на момент преступления ему было 18 лет, на момент задержания — 21 год) взялся адвокат Владимир Бузюргин. Юрист активно общался с журналистами и даже показал в эфире ток-шоу «Мужское и женское» запись допроса своего доверителя.

Следователь, который расследовал дело об убийстве, счел, что Владимир Бузюргин тем самым нарушил тайну следствия. На этапе предварительного расследования он давал подписку о том, что не будет разглашать информацию, которую получил от сотрудников СК. Сам Бузюргин, его защитники и адвокатское сообщество Новосибирска и России посчитали, что никакого преступления вообще не было, так как тайна следствия заканчивает свое действие одновременно с окончанием следствия.

— В обвинительном заключении указано, что я своими действиями нарушил интересы правосудия. Но они не могли быть нарушены по той причине, что суд организован на принципе гласности. Гласность не могла нарушить интересы правосудия, — заявил Владимир Бузюргин.

НГС также обратился за комментарием в прокуратуру Новосибирской области, чтобы узнать, по какой причине надзорное ведомство решило изменить обвинительное заключение, но пока ведомство ответить не успело.

Дело об убийстве, совершенном в 2018 году, тоже далеко от окончания. Первую коллегию присяжных распустили непосредственно перед оглашением вердикта, вторая признала подсудимого невиновным, однако оправдательный приговор был отменен. Сейчас суд в третий раз пытается сформировать коллегию присяжных, однако дело идет небыстро. Долгое, запутанное дело стало физически и эмоционально тяжелым как для родителей убитого мальчика, так и для подсудимого и его семьи. Все публикации по теме мы собрали для удобства читателей в одном месте.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
37 минут
Следствие заканчивается в суде с установлением факта виновности или невиновности. Так себе он адвокат.
Гость
24 минуты
Адвокаты это определенное типа люди. Найти хорошего адвоката сложнее чем миллион в лотерею выиграть.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vite,41

Юрий,46

Не могу придумать,50

Andrei_nsk,26

Борис Болотов,42

Станислав,53

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление