Ходил на «Мужское и женское»: адвоката начали судить за разглашение тайны следствия, но дело вернули прокурору

Владимир Бузюргин уверен, что не делал ничего противозаконного, просто слишком хорошо защищал своего доверителя Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В Новосибирске дело адвоката Владимира Бузюргина вернули прокурору для того, чтобы переписать обвинительное заключение. Это произошло уже после начала судебного процесса. Об этом НГС рассказал обвиняемый по делу, информацию также подтвердили в прокуратуре Новосибирской области. которого

Бузюргина обвиняют в разглашении тайны следствия (статья 310 УК РФ)

— По плану в процессе должны были допрашивать свидетелей обвинения, но свидетели не явились, — рассказал Владимир Бузюргин. — Государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения. В тексте ходатайства было указано, что часть обвинительных материалов была уже исследована в открытом судебном заседании.

По мнению обвиняемого адвоката, прокуратура хочет немного уменьшить объем обвинения и указать, что помимо интересов правосудия были нарушены и интересы потерпевших, родителей убитого подростка — и тем самым спасти дело.

Поводом для уголовного преследования адвоката стало запутанное дело об убийстве в парке «У моря обского», которое произошло еще летом 2018 года. Потерпевшего, подростка из Новокузнецка, который отдыхал у водохранилища с лучшим другом и его родителями, зарезали рано утром 28 июня. О задержании подозреваемого следователи СК отчитались лишь осенью 2021 года. Поначалу он признался в убийстве, но еще до окончания предварительного расследования заявил, что оговорил себя под давлением.

Защищать молодого человека (на момент преступления ему было 18 лет, на момент задержания — 21 год) взялся адвокат Владимир Бузюргин. Юрист активно общался с журналистами и даже показал в эфире ток-шоу «Мужское и женское» запись допроса своего доверителя.

Следователь, который расследовал дело об убийстве, счел, что Владимир Бузюргин тем самым нарушил тайну следствия. На этапе предварительного расследования он давал подписку о том, что не будет разглашать информацию, которую получил от сотрудников СК. Сам Бузюргин, его защитники и адвокатское сообщество Новосибирска и России посчитали, что никакого преступления вообще не было, так как тайна следствия заканчивает свое действие одновременно с окончанием следствия.

— В обвинительном заключении указано, что я своими действиями нарушил интересы правосудия. Но они не могли быть нарушены по той причине, что суд организован на принципе гласности. Гласность не могла нарушить интересы правосудия, — заявил Владимир Бузюргин.

НГС также обратился за комментарием в прокуратуру Новосибирской области, чтобы узнать, по какой причине надзорное ведомство решило изменить обвинительное заключение, но пока ведомство ответить не успело.