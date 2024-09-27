«Каждый по 195 тысяч»: сибиряк заказал два новых iPhone 16 ProMax и похитил их — видео с нападением на продавцов

Дерзкий налетчик даже не скрывал лицо Источник: АСТ-54











В Новосибирске дерзкий налетчик заглянул в сервис ремонта и продажи техники Apple на улице Владимира Заровного. Парень напал на его сотрудников и похитил два новых айфона 16 Pro Max.

О нападении, которое произошло накануне вечером, 26 сентября, редакции НГС рассказал сотрудник сервиса Алексей, а в сообществе АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с камер наблюдения.

По словам работников сервиса, нападавший оставил в офисе отпечатки пальцев Источник: АСТ-54

По словам Алексея, неизвестный мужчина заранее заказал два 16 айфона Pro Max, и вечером в четверг пришел, чтобы забрать свои покупки. Но как выяснилось на месте, платить за «яблоки» он не собирался:

— Я сидел на диванчике, мой коллега сидел за стойкой администратора. Пришел потенциальный покупатель, попросил показать айфоны, — рассказал Алексей НГС. — Мой напарник достал их, показал, после чего получил струю из перцового баллончика в лицо. Практически в упор, где-то сантиметров 10 от лица был баллончик, а дальше весь перец полетел в сторону дивана. Я, к счастью, лицо успел прикрыть.

По словам мужчины, они с напарником попытались догнать дерзкого налетчика, но не смогли. Ущерб составил почти 400 тысяч рублей:

— Закупочные ценники я, к сожалению, не знаю, но у нас мы бы их продавали по 195 тысяч рублей каждый, — уточнил Алексей.

Сотрудники сервиса вызвали полицию и написали заявление, помощь врачей получившему струю газа в лицо продавцу не понадобилась: смыть газ ему помогли местные жители. Также, по словам работников сервиса, незваный гость изрядно наследил в офисе: не только попал в объектив камеры, но и оставил повсюду свои отпечатки пальцев.

В полиции факт нападения на продавцов подтвердили:

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ведомства.