Затолкали в багажник: экс-милиционеры из Усть-Тарки отказались от суда присяжных — их обвиняют в гибели школьницы

Содержания под стражей фигурантам продлили до 11 января Источник: Новосибирский областной суд











25 сентября в Новосибирском областном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу о гибели школьницы. Обвиняемыми проходят экс-сотрудники милиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей — выяснилось, что фигуранты отказались от ходатайства о рассмотрении дела с присяжными.

Об этом сообщает Новосибирский областной суд. По данным следствия, около 23:00 часов 2 марта 2010 года помощник начальника местного ОВД Максим Кудрявцев в состоянии опьянения управлял автомобилем «ГАЗ-3110» — в машине был и оперуполномоченный отделения уголовного розыска Евгений Бартоломей.

Водитель, как считают следователи, ехал на технически исправном автомобиле по улице села Яркуль и сбил девочку-пешехода.

— Затем Кудрявцев и Бартоломей, будучи сотрудниками милиции на тот момент, договорились между собой и совместно похитили девочку, затолкав её тело в багажник. С целью избежать уголовной ответственности за содеянное, обвиняемые совершили убийство потерпевшей, — сказано в сообщении.

Фигуранты, по данным СК, спрятали тело подростка в селе Еланка — его территория была на оперативном обслуживании Бартоломея. Сейчас обвиняемые находятся под стражей — срок их содержания продлен до 11 января 2025 года.

Судебное заседание по делу о гибели девочки состоится в октябре Источник: Новосибирский областной суд

Экс-сотрудников милиции обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— По окончании предварительного следствия Кудрявцев М.Б. и Бартоломей Е.А. отказались от заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, — сказано в сообщении. — Судебное заседание по делу состоится 7 октября 2024 года и будет рассматриваться в открытом режиме.

Как сообщалось ранее, 14 лет назад, в 2010 году в Усть-Тарке по дороге домой из сельского клуба пропала 15-летняя Наташа Матюхина. Ее местонахождение так и осталось неизвестным.