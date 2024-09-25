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Криминал Запретили вызывать скорую и соврали: сотрудниц новосибирского детдома наказали за гибель разбившегося ребенка

Запретили вызывать скорую и соврали: сотрудниц новосибирского детдома наказали за гибель разбившегося ребенка

Трагедия произошла весной прошлого года

1 948
16 комментариев

Погибшему было 15 лет

В Новосибирске вынесли приговор двум сотрудницам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина». Их признали виновными в превышении полномочий после гибели воспитанника детдома.

Об этом сообщает Кировский районный суд Новосибирска. Фигурантами дела оказались Ольга Малеванная и Ольга Шаварнаева. Первая работала в должности замдиректора центра, вторая — медсестрой.

По данным суда, сотрудницы знали о том, что двое подростком получили травмы после падения с высоты третьего этажа, а также то, что одному из них нужна медпомощь — он был в тяжелом болезненном состоянии из-за повреждений.

Сибирячки сговорились и сказали очевидцам, что подростки не нуждаются в медпомощи.

— Кроме того, Малеванная О.Л. дала указание не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и не предпринимать меры к вызову скорой медицинской помощи, для оказания Д. и К. неотложной медицинской помощи, — сообщили в суде. — Несвоевременное оказание медпомощи несовершеннолетнему К. привело к смерти несовершеннолетнего.

Сотрудниц признали виновными по п.п. «в», «г», «д», «е» ч.З ст. 286 УК РФ (превышение х полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего).

Сибирячкам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, Ольгу Малеванную на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно­распорядительными, административно-хозяйственными функциями в образовательных учреждениях. Вторую фигурантку — заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

— До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении Малеванной О.Л. и Шаварнаевой О.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в марте 2023 года. 15-летний подросток разбился, выпрыгнув из окна: вместе с другом он таким образом пытался сбежать из детдома. Позже стало известно, что несовершеннолетний был воспитанником МКУ Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Жемчужина“». Корреспондент НГС посетил учреждение и попытался поговорить с работниками.

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Комментарии
20
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
27 минут
Почему в России, в детдомах такой беспредел, это говорит о бессилии власти или о том что власть воровская.?
KingLEV
1 час
"двое подростком получили", "превышение х полномочий". Интересно, а какая доплата за скорость печати и штрафы за ошибки?
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