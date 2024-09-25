Запретили вызывать скорую и соврали: сотрудниц новосибирского детдома наказали за гибель разбившегося ребенка

Погибшему было 15 лет Источник: Ксения Владимирская











В Новосибирске вынесли приговор двум сотрудницам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Жемчужина». Их признали виновными в превышении полномочий после гибели воспитанника детдома.

Об этом сообщает Кировский районный суд Новосибирска. Фигурантами дела оказались Ольга Малеванная и Ольга Шаварнаева. Первая работала в должности замдиректора центра, вторая — медсестрой.

По данным суда, сотрудницы знали о том, что двое подростком получили травмы после падения с высоты третьего этажа, а также то, что одному из них нужна медпомощь — он был в тяжелом болезненном состоянии из-за повреждений.

Сибирячки сговорились и сказали очевидцам, что подростки не нуждаются в медпомощи.

— Кроме того, Малеванная О.Л. дала указание не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и не предпринимать меры к вызову скорой медицинской помощи, для оказания Д. и К. неотложной медицинской помощи, — сообщили в суде. — Несвоевременное оказание медпомощи несовершеннолетнему К. привело к смерти несовершеннолетнего.

Сотрудниц признали виновными по п.п. «в», «г», «д», «е» ч.З ст. 286 УК РФ (превышение х полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего).

Сибирячкам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, Ольгу Малеванную на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно­распорядительными, административно-хозяйственными функциями в образовательных учреждениях. Вторую фигурантку — заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

— До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении Малеванной О.Л. и Шаварнаевой О.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, — сказано в сообщении.