«Если это животное уйдет на СВО, а потом вернется — ляжет вся семья»: в Омске силовик жестоко убил бывшую жену

Источник: NGS55.RU

В прошлую пятницу, 20 сентября, в Омске убили 26-летнюю воспитательницу. Бывший супруг, вернувшийся с СВО, подкараулил ее у подъезда и жестоко расправился. Убийству, по словам родных погибшей девушки, предшествовали побои, преследования и нападения. Наши коллеги из NGS55.RU собрали все подробности трагедии в коротком видео — смотрите его чуть выше.

Впервые Настя ушла от мужа после того, как он попытался сбросить ее с балкона. Правда, потом бывшему бойцу СВО удалось вымолить прощение. Совместная жизнь продлилась недолго: Евгений вновь избил Анастасию. В этот момент девушка держала на руках их 11-месячного ребенка. Еще одно нападение произошло в день рождения Анастасии. Евгений поймал свою бывшую супругу в ресторане, зажал и начал душить.

На судебном заседании бывший муж погибшей заявил, что помнит всё, что происходило в день убийства. Он полностью признал свою вину и сказал, что совершил убийство в состоянии аффекта. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, сейчас ему грозит до 15 лет. Но родственники убитой девушки опасаются, что он освободится раньше.

— Я считаю, что это чудовищное убийство. Если это животное уйдет на СВО, пройдет шесть месяцев — он вернется, ляжет вся наша семья, — переживает двоюродная сестра Насти Кристина Мусаева.