«Мы хотели очистить город»: экс-смотрящий за Искитимом и его «бригада» попали под суд — они считают себя борцами с наркомафией

На скамье подсудимых оказались 8 человек Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В Искитиме огласили приговор по делу группы вымогателей, лидером которой считают 38-летнего бывшего смотрящего за районом Александра Коха. По материалам дела, народ у него в «бригаде» был довольно разношёрстный — отсидевший за убийство советник по безопасности юридической конторы, водитель-экспедитор, слесарь и несколько безработных. Всех их, по версии следствия, объединяло одно — жажда лёгких денег. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Кох уверяет, что он и его ребята активно боролись с наркомафией, и в какой-то момент слишком громко заявили о себе. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов побывал в суде, пообщался с главарем и выяснил, почему большинство несостоявшихся народных мстителей в итоге отпустили на свободу.

«Отвезём к спортсменам»

Восемь подсудимых, четыре года судебных разбирательств и всего два человека, которых в итоге отправили в колонию. Не так себе представляешь финал громкой истории о банде вымогателей, услышав которую возникает стойкое ощущение, что где-то её уже слышал.

Приговор группе Александра Коха — это тот случай, когда в зале судебных заседаний нет свободных мест. Первый ряд — подсудимые, остальные — родственники, друзья, группа поддержки. Клетка пустая. За время, пока шло следствие, в том числе судебное, почти все обвиняемые успели несколько лет провести в СИЗО, потом посидеть под домашним арестом и, наконец, погулять под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2017 году имеющий условный срок за кражу и статус смотрящего за Искитимским районом Александр Кох собрал вокруг себя несколько человек, которым нужны были деньги. Рядом оказались отсидевший 14 лет за групповое убийство Валерий Пятаков, судимый за продажу наркотиков злостный неплательщик алиментов Андрей Адамов, не попадавшийся ранее на криминале водитель Дмитрий Грошин и ещё несколько безработных искитимцев, младшему из которых на тот момент едва исполнилось 20 лет. На Лигу справедливости, конечно, не тянут.

В списке потерпевших есть пара таксистов, один из которых отдал вымогателям свою машину Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Всего в деле 9 потерпевших, каждый из которых испытал на себе различные методы убеждения. Жертв подбирали заранее, вооружались (скорее для устрашения) и отправлялись на дело. Например, к одному из потерпевших трое вымогателей забрались в дом, избили, бросили в багажник и вывезли на кладбище, где среди могил потребовали деньги. Крайние меры нужны были не для всех: кому-то хватало обещания «отвезти к спортсменам», кому-то просто разговора в кафе с угрозами «проломить голову», если человек вовремя не расплатится.

Вымогатели, уверяют силовики, требовали 50-100 тысяч рублей, но по факту забирали, что есть. В материалах дела говорится, что за пару лет банда Коха заработала 313 тысяч рублей. Гулять на воле им долго не пришлось. Возвращение 90-х в Искитиме быстро пресекли сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области.

Как бы ни хотелось причислить искитимцев к ОПГ, формально никакой организованнойи преступной группы они не создавали. Несмотря на то, что Кох был признанным лидером, у них не было общей кассы, распределения ролей и т. д. В их незаконном послужном списке несколько десятков эпизодов с разным составом исполнителей, которые так или иначе оказались на скамье подсудимых.

Дорога из благих намерений

— Мы хотели очистить город, сделать благоприятнее атмосферу, чтобы наше младшее поколение росло, и они вели здоровый образ жизни. К сожалению, практика показывает в нашей стране, что проблема масштабная, и в одиночку тут не справиться. Тем более мы — ребята с улицы, — заявил Александр Кох.

Бывший смотрящий признал, что проблему распространения наркотиков должны решать «крупные фонды», а по улицам следует пустить «дружины». При этом Кох подчеркнул, что будет продолжать нести весть о том, что «наркотики – это плохо». Комментировать материалы уголовного дела он отказался.

— Мы где-то просто пожурили пальцем. Пусть это останется на совести тех людей, которые поспособствовали тому, чтобы возникло и родилось такое масштабное уголовное дело, — отметил осужденный.

Конвоиры терпеливо ждали, пока Александр Кох поговорит с корреспондентом НГС, и только потом заковали его в наручники Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Что послужило триггером к задержанию, Кох ответить затруднился, но подчеркнул, что в этом мог быть заинтересован некий человек, который питает к нему личную неприязнь.

— Наверное, просто перегнул палку, что сильно о себе заявил, — резюмировал Александр Кох.

Из восьмерых осужденных реальные сроки получили двое: Александр Кох — 5 лет 6 месяцев колонии общего режима и Валерий Пятков — 6 лет 9 месяцев колонии особого режима. Сказалось количество преступных эпизодов и криминальное прошлое.

Остальные участники группы отделались меньшими сроками, которые полностью поглотило пребывание в следственном изоляторе. Самого младшего подсудимого не осудили вовсе, поскольку вышел срок давности преступления.

Дежа вю

Грабить наркоторговцев, если не традиция то, пожалуй, отличительная черта бравых искитимских парней. Самые громкие разборки с наркомафией буквально вспыхнули в районе в 2005 году, когда один за другим начали гореть жилые дома в цыганском посёлке. В народе считается, что поводом для набега на кочевой народ послужила смерть местного парня — сына одного из авторитетов, близких к ещё более уважаемому в Искитиме человеку — Александру Григорьеву по прозвищу Гриня, у которого на тот момент уже было несколько судимостей.

Местные рассказывают, что пожары настигали цыганский посёлок тремя волнами, в результате чего дотла сгорело 16 домов, а несколько сотен цыган поспешили уехать подальше из Искитимского района. Посыпались жалобы, в том числе уполномоченному по правам человека, о притеснении малого народа. На произошедшее не могли не отреагировать правоохранители, но искать подозреваемых пришлось целый год. Их задержали только в мае 2005-го.

Искитим гремел как оплот борьбы с наркоторговцами, но, по словам силовиков, всё было гораздо прозаичнее Источник: Павел Тиунов/ NGS.ru











Ещё год спустя 7 человек под предводительством Грини усадили на скамью подсудимых. Силовики еще на стадии следствия попросили новосибирцев не смотреть на обвиняемых, как на народных мстителей. По их словам, цели у поджигателей были вполне корыстные: перед тем, как поджигать, у цыган вымогали деньги, ювелирные украшения, ценные вещи, те же самые наркотики. Брошенные дома потом присваивали.

Банду Григорьева судили больше двух лет. В результате «гриневцев» приговорили к реальным срокам от 9 до 12 лет лишения свободы. Больше всех получил сам Гриня – ему дали 14 с половиной лет колонии строгого режима, откуда он освободился условно-досрочно в 2015 году.

Считается, что после налетов на цыганский поселок, Искитимский район надолго избавился от повального распространения наркотиков, хотя официальной статистики никто ни разу не приводил. Местные рассказывают, что со временем цыгане вернулись и поселились в многоэтажных домах.

Удалось ли оставить след группе Александра Коха в памяти искитимцев, большой вопрос. Масштаб деятельности бывшего смотрящего ограничивался обыкновенными закладчиками, которые зачастую являются разменными монетами в делах, как говорит Кох, наркомафии.