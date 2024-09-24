Каратели, которых не найти: кто такие «спортики» и как они преследуют жертв

Типичный стиль для объявлений от «спортиков» Источник: Валерия Новожилова / 29.RU











228-ю статью УК в России называют «народной» — так много людей по ней сидит. В наркобизнесе свои законы и понятия, и действуют по ним не только закладчики, продавцы и производители запрещенных веществ. В последнее время по всей стране активизировались так называемые «спортики». У них в этой преступной системе своя роль — наказывать провинившихся, и порой это происходит довольно жестоко. Подобности — в материале наших архангельских коллег из 29.RU.

Как действуют «спортики»

Летом в Архангельске стали появляться объявления с личными данными людей. Издалека это выглядит как поиск человека, но при детальном рассмотрении почерк «спортиков» быстро узнается. Обычно листовка содержит фото паспорта, обвинение в торговле наркотиками, подача агрессивная, всё это похоже на призыв к расправе.

К примеру, в июле на столбах развесили листовки с паспортными данными 20-летнего парня и скриншотом видеосообщения с его участием. Подпись гласила: «Сифилисный спидозный барыга травит и заманивает людей». Как мы выяснили, этот молодой человек действительно причастен к наркобизнесу — его судили за хранение наркотиков.

В августе появились похожие объявления: красный фон, фото паспорта, скриншот видеосообщения и подпись о том, что человек торгует наркотиками.

Этого молодого человека тоже судили за наркотики Источник: Валерия Новожилова / 29.RU











Откуда авторы объявлений берут скриншоты видеосообщений и фото паспорта? При устройстве курьеров на работу некоторые наркошопы требуют записать видео со своим лицом, а также прислать фото паспорта. Таким образом у магазинов появляется рычаг давления на случай, если курьеры начнут воровать вещества. Расклеивать подобные объявления отправляют «спортиков».

Не всегда «спортики» ограничиваются лишь психологическим давлением. В Архангельске, к примеру, будут судить 18-летнего парня, которого обвиняют в похищениях людей, грабеже, вымогательстве, разбое и покушении на убийство. По версии следствия, всё это молодой человек сделал, будучи несовершеннолетним, в составе организованной группы в сфере оборота наркотиков.

В январе 2024 года парень с еще одним человеком избили 54-летнего жителя Карелии, используя биту и винтовку. Происходящее они транслировали заказчику. Когда жертва пыталась убежать, ему выстрелили в ногу. За наказание «спортикам» пообещали 50 тысяч рублей. Жертве повезло, что неподалеку оказались полицейские.

Как видим, оружием «спортиков» может быть не только слово Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАО

В интернете без труда можно найти целые сообщества с видеозаписями наказаний разной степени жестокости. «Спортики» избивают курьеров, заставляют раздеваться на морозе, отрезают волосы, обливают зеленкой, ломают пальцы, вырезают надписи на теле, поджигают двери квартиры. В открытом доступе — и цены на их услуги. В среднем они варьируются от 10 до 50 тысяч рублей.

«Спортики» действуют по всей стране. В прошлом году в Новосибирске случилась потасовка со стрельбой. Очевидец говорил, что пострадавшего поймали «спортики». В Красноярске поймали целую банду — семь человек избивали и унижали наркокурьеров. Однажды они перепутали адрес и по ошибке сожгли дом законопослушной семьи.

Что говорит юрист

По словам юриста Тимура Валиярова, люди, чьи фото вывесили на столбе, имеют право обратиться в полицию — авторов объявления могут привлечь к ответственности за клевету и публикацию персональных данных , если их, конечно, найдут.

В случае избиений применяются другие статьи УК. К примеру, подростка, избившего жителя Карелии, будут судить за похищение человека, грабеж, разбой, вымогательство группой лиц с угрозой насилия и покушение на убийство по найму. Но обращаться в полицию избитые не спешат — уголовное дело за распространение наркотиков заведут на них самих.

— В Сети интернет, а в первую очередь на площадке мессенджера Telegram есть несколько каналов так называемых «спортиков» о «наказании» провинившихся наркокурьеров, — рассказал Тимур Валияров. — По сути своей к спорту данные персонажи не имеют никакого отношения — это преступники, части организованного преступного сообщества наркобизнеса. И занимают они в этом сообществе роль физического и психологического давления на курьеров — самых низших представителей данного преступного сообщества. Публикация подобных материалов преследует цель предупреждения и запугивания вновь прибывших наркокурьеров.

Как рассказал юрист, при ознакомлении с телеграм-каналами «спортиков» можно сделать несколько выводов. Во-первых, они действуют в интересах руководителей наркобизнеса, то есть являются частью преступного сообщества. Во-вторых, в каналах выкладывают однозначные доказательства целой серии тяжких преступлений: нанесение вреда здоровью легкой и средней тяжести, иные насильственные действия сексуального характера, истязание, угроза убийством, похищение, незаконное лишение свободы.

— У правоохранительных органов имеются все основания для проведения проверки и установления администраторов данных телеграм-каналов и авторов видео с целью привлечения последних к уголовной ответственности и установления их непосредственных руководителей, — считает Тимур Валияров.

Юрист ссылается на кейсы с задержанием администраторов телеграм-каналов «Проект Сканер» и Riddle по заявлению помощника директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех». Это значит, что техническая возможность для установления администраторов анонимных телеграм-каналов имеется. А в некоторых подобных телеграм-каналах вообще можно купить рекламу — то есть установление администратора канала еще легче.

С угрозами сталкиваются не только закладчики наркотиков. Чтобы попасть в неприятную ситуацию, достаточно взять денег в кредит. К примеру, северодвинец Александр Колодешников взял микрозаем. Его долг стремительно вырос, близким посыпались угрозы, в Сети стали публиковать фото и контакты родственников, выставляя их секс-работниками или извращенцами. Подобное давление приводит жертв анонимных манипуляторов к эмоциональным решениям, а порой и преступлениям: Колодешников в итоге взял заложников в офисе «РосДенег».