Доказали 30 эпизодов: в Искитиме вынесли приговор банде вымогателей — некоторых освободили от заключения

Обвиняемых приговорили к заключению на срок от 2 до 6 лет Источник: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области











В понедельник, 23 сентября, Искитимский районный суд огласил приговор группе вымогателей, лидером которой был так называемый «смотрящий» за Искитимским районом Александр Кох.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, на счету у вымогателей порядка 30 эпизодов, совершенных на территории Искитимского района с 2017 по 2019 годы. Они занимались вымогательством денег и имущества у местных жителей.

Преступную деятельность группировки в августе 2019 года пресекли сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Трое из задержанных уже были судимы по уголовным статьям, остальные пятеро попались правоохранителям впервые.

Заседание состоялось 23 сентября Источник: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области











Лидер группы Александр Кох получил 5,5 лет строгого режима. Ему вменили вымогательство, незаконное проникновение в жилище, похищение человека, умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, грабеж, вымогательство, совершенные группой лиц (статьи 115, 126, 139, 161, 163 УК РФ).

Его подельникам Дмитрию Адамову, Валерию Пятакову, Алексею Логутенко, Егору Петрову, Алексею Субботину, Дмитрию Грошину назначили от 2 до 6 лет в колониях общего, строгого и особого режимов. Еще в отношении одного фигуранта — Евгения Кононенко — дело прекратили за сроком давности.

Между тем, Адамова, Логутенко, Субботина, Грошина и Петрова освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с зачетом срока содержания под стражей и под домашним арестом.