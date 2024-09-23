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Криминал Доказали 30 эпизодов: в Искитиме вынесли приговор банде вымогателей — некоторых освободили от заключения

Доказали 30 эпизодов: в Искитиме вынесли приговор банде вымогателей — некоторых освободили от заключения

Мужчины совершали преступления с 2017 по 2019 годы

1 593
17 комментариев

Обвиняемых приговорили к заключению на срок от 2 до 6 лет

В понедельник, 23 сентября, Искитимский районный суд огласил приговор группе вымогателей, лидером которой был так называемый «смотрящий» за Искитимским районом Александр Кох.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, на счету у вымогателей порядка 30 эпизодов, совершенных на территории Искитимского района с 2017 по 2019 годы. Они занимались вымогательством денег и имущества у местных жителей.

Преступную деятельность группировки в августе 2019 года пресекли сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Трое из задержанных уже были судимы по уголовным статьям, остальные пятеро попались правоохранителям впервые.

Заседание состоялось 23 сентября

Лидер группы Александр Кох получил 5,5 лет строгого режима. Ему вменили вымогательство, незаконное проникновение в жилище, похищение человека, умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, грабеж, вымогательство, совершенные группой лиц (статьи 115, 126, 139, 161, 163 УК РФ).

Его подельникам Дмитрию Адамову, Валерию Пятакову, Алексею Логутенко, Егору Петрову, Алексею Субботину, Дмитрию Грошину назначили от 2 до 6 лет в колониях общего, строгого и особого режимов. Еще в отношении одного фигуранта — Евгения Кононенко — дело прекратили за сроком давности.

Между тем, Адамова, Логутенко, Субботина, Грошина и Петрова освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с зачетом срока содержания под стражей и под домашним арестом.

В начале сентября в Калининском суде огласили приговор по делу Константина Никулина и его подельников. Следователи называли сибиряка лидером преступной группы, которая крушила пункты приёма ставок компании и вымогала с администраторов деньги за спокойное ведение бизнеса.

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Вымогательство Приговор Суд Искитимский район Новосибирская область
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Комментарии
17
acs
49 минут
Контору коллекторов накрыли!? Чуть - чуть не по закону работали..
Aнгличанка Гадит
42 минуты
О, электорат моего нынешнего протеже. Элита. Если бы они с плакатиком вышли, то тут парой лет не отделались бы...
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