Все стороны конфликта на Выборной подали заявления: полиция — о массовой драке

Два человека уехали на скорой Источник: читатель НГС











В Новосибирске полиция начала проверку по массовой драке, которая произошла по адрему Выборная, 129. Инцидент ранее попал на видео.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что это был дорожный конфликт, который и перерос в драку.

— На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта. От всех сторон конфликта приняты заявления, — рассказали в пресс-службе полиции.

Как рассказала читательница НГС, конфликт случился из-за узкого проезда. К дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали. Избивали толпой и использовали палки, которые были в клумбах. В итоге двух человек увезли на скорой помощи.