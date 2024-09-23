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Криминал Все стороны конфликта на Выборной подали заявления: полиция — о массовой драке

Все стороны конфликта на Выборной подали заявления: полиция — о массовой драке

В полиции начали проверку

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17 комментариев

Два человека уехали на скорой

В Новосибирске полиция начала проверку по массовой драке, которая произошла по адрему Выборная, 129. Инцидент ранее попал на видео.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что это был дорожный конфликт, который и перерос в драку.

— На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта. От всех сторон конфликта приняты заявления, — рассказали в пресс-службе полиции.

Как рассказала читательница НГС, конфликт случился из-за узкого проезда. К дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали. Избивали толпой и использовали палки, которые были в клумбах. В итоге двух человек увезли на скорой помощи.

Ранее НГС рассказывал, как сибирячка устроила разборки на площади Ленина. Девушка вышла из попутного автомобиля и решила избить водителя соседней машины.

Если вам что-то известно о конфликте, сообщите нам.

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Новосибирск Драка полиция МВД
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Комментарии
17
иккенхисацу
49 минут
У кого печи ещё рабочие,а то у меня только микроволновка.
Гость
59 минут
опять замоташки в кадре. но это единичный же случай?
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