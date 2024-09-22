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Криминал Третий ребенок скончался в больнице Красноярска после загадочного отравления

Третий ребенок скончался в больнице Красноярска после загадочного отравления

Семья с четырьмя детьми ела пельмени и курицу из местного магазина

1 630
12 комментариев

Детская комната

В Красноярском крае сегодня, 22 сентября, скончался еще один ребенок из семьи, в которой родители и дети отравились неизвестным веществом. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 20 сентября 2024 года женщина приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и пельмени и приготовила их. Все члены семьи поели. 21 сентября около 6 часов утра у всех появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота. После обращения в местную больницу все были госпитализированы. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. Остальные члены семьи были доставлены санитарной авиацией в Красноярск: взрослые в БСМП, дети в перинатальный центр.

Сегодня, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка.

34-летний отец, 32-летняя мать и 12-летняя дочь остаются в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи уже допросили хозяина продуктового магазина «Олимп», расположенного в деревне Красная Сопка, где семья приобретала продукты. Полуфабрикаты в магазин поставляют три поставщика из города Назарово, Красноярска и Хакасии.

Следователи провели осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальный срок наказания — 10 лет. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее 12-летний подросток умер, после того как вдохнул газ из баллончика.

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Комментарии
13
10436257
15 минут
Никто не отравился,только эта семья. Странно конечно.
Гость
38 минут
жесть -как жили
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