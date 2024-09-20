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Криминал Ударил ножом 15 раз: сибиряка осудили за зверское убийство таксиста

Ударил ножом 15 раз: сибиряка осудили за зверское убийство таксиста

Мужчину признали виновным по двум уголовным статьям

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Таксист скончался на месте от полученных травм

Барнаульца, жестоко расправившегося над таксистом, признали виновным по двум уголовным статьям. В марте 2024 года он 15 раз ударил ножом водителя, отказавшегося подождать его на точке. Мужчине назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), — сообщили в краевом СК.

Инцидент произошел 1 марта, барнаулец в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его в другое место. Приехав на следующий адрес пассажир вновь попросил подождать его, однако получил отказ. Тогда он нанес водителю такси несколько ножевых ранений.

Известно, что напавший на таксиста Владислав уже был судим по другой уголовной статье — за грабеж с причинением тяжких телесных повреждений. Об этом NGS22.RU рассказывала жена погибшего таксиста Олеся.

— По камерам видно, что мой муж и пассажир вышли из машины и начали ругаться. Автомобиль поехал, муж сел в машину, поставил ее на ручник. В этот момент подбежал нападавший и нанёс два удара кулаком по лицу. Супруг начал выходить из-за руля, когда преступник два раза ударил его ножом в область легкого. Затем он взял с панели телефон, выбросил его из машины и начал уходить. Потом обернулся, увидел, что мой муж жив, вернулся и ударил еще девять раз. После чего бросил нож, сел в машину и уехал по Лесному тракту, — уточняет вдова.

Мужчина скончался на месте от потери крови. Нападавший заказывал такси от съемной квартиры в Барнауле в районе Сухэ-Батора, где жил с 22-летней женой и двумя маленькими детьми.

Ранее Тогучинский районный суд Новосибирской области признал 61-летнего мужчину виновным в убийстве собственной матери и назначил ему 14 лет колонии строгого режима.

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Убийство Зарезал ножом Барнаул Таксист Пассажир с ножом Следственное управление
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