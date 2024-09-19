«На колени встал, ноги целуй»: подростки заставили школьница целовать обувь — видео с издевательствами

Один из обидчиков кричит другим, чтобы они сильнее избивали несовершеннолетнего Источник: Инцидент Кузбасс / telegram, Наталья Лапцевич / 74.RU











Силовики нашли группу молодых людей, которые избивали и унижали подростка в Кузбассе и снимали издевательства на видео. Мальчика заставляли «целовать» и «вылизывать языком» ноги нападавших. После инцидента школьник не обращался в полицию, но проверка всё равно началась после публикации жестких кадров в Сети.

Ролик, на котором запечатлены издевательства над несовершеннолетним, в соцсетях опубликовал аноним. Как рассказывает автор поста, видео было снято в Ленинском районе Кемерова и потом отправлено в местные чаты.

На кадрах видно, что некая компания молодых людей загнала подростка в лесной массив подальше от глаз прохожих и начала избивать.

Мальчик неоднократно просит успокоиться нападавших, но его продолжают пинать и требовать поцеловать кроссовки одного из участников конфликта. Под страхом несовершеннолетний все-таки наклоняется и прикасается губами к ногам неизвестного.

На этом издевательства не заканчиваются и компания ставит уже другие условия.

— Быстрее облизывай! Прям взял языком и вылизал, — указывает группа на кроссовки одного из мучителей.

На этом видео прерывается. Что происходило дальше с жертвой — неизвестно.

Источник: «Инцидент Кузбасс» / telegram

После публикации кадров жители областной столицы потребовали у правоохранителей найти и наказать обидчиков.

Вечером 17 сентября полиция Кемеровской области отреагировала на ролик, отметив, что сотрудники начали проверку и поиск нападавших. Пресс-служба сообщила, что ни родители, ни сам пострадавший с заявлением по инциденту к ним не обращались.

Тем не менее силовикам удалось узнать время и дату съемок и тех, кто в них участвовал.

— В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают участников. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям лиц, совершивших противоправные действия в отношении несовершеннолетнего, и принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в публикации ведомства.

Отметим, что в социальных сетях кемеровчане отметили, что жильцы домов в Ленинском районе «хорошо знают» молодых людей на видео. Они давно запугивают горожан и их детей. При этом ни попадания в полицию, ни разговоры с ними проблему ранее не решили.