Толпа сибиряков заставила школьника на видео целовать обувь — психолог объяснил, почему мальчик не обратился в полицию

Родителям стоит сразу обратиться в полицию, а не пытаться разобраться с обидчиками их ребенка самостоятельно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором компания кемеровских подростков жестоко избивает сверстника, а также унижает его, заставляя целовать и облизывать их ноги. Сотрудники нашли и допрашивают потерпевшего и его обидчиков, сообщила в среду, 18 сентября, пресс-служба регионального СУ СКР.

Как стало известно, видео с издевательствами было снято еще 6 сентября в одном из дворов на бульваре Строителей в Кемерове. Подростки напали на мальчика, избивали и унижали его, что и снимали на камеру.

После публикации ролика с насилием над несовершеннолетним в Кузбассе возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас родителям мучителей грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы максимально до семи лет.

Группу, что избивала подростка, нашли, их допрашивают следователи.

— Следователем СК проведен осмотр видеозаписи, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, планируется к назначению ряд экспертиз, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, — говорится в публикации.

Источник: Инцидент Кузбасс / Telegram











Ранее полиция сообщала, что заявлений от пострадавшего и его родителей они не получали. Почему жертва издевательств решила промолчать, редакции NGS42.RU объяснил клинический психолог и педагог-психолог кафедры психолого-педагогического сопровождения института развития и образования Кузбасса Анна Леушина.

— Понятно, что ребенок боится обращаться ко взрослым и в полицию, думая, что травля, буллинг или насильственные действия усилятся. Более того, есть стереотип, что заявление в органы — это стукачество. Я как педагог-психолог в школах постоянно объясняю, что в первую очередь подросток должен поговорить с этими ребятами, пока ситуация не острая. Сказать, что «если вы не прекратите, я буду вынужден сообщить людям, которые компетентны в этих вопросах». Далее он должен обозначить, что это не стукачество или ябедничество. Он предупредил, а дальнейший результат зависит от их выбора, — объясняет эксперт.



При этом Леушина отмечает, что в одиночку с издевательствами ребенку не справиться. Чтобы подросток сообщил о насилии родителям, ему нужно знать, что его выслушают, а не обесценят страдания и переживания словами «ничего страшного, всё пройдет!»

Специалист отмечает, что взрослым не стоит организовывать в ответ разборки с детьми. В случае буллинга стоит обратиться к преподавателям и в медиационную службу образовательного учреждения, при инцидентах с насилием — в полицию.

— Основная задача стоит перед взрослыми, которым нужно внедрять в жизнь ребенка психологическое и социальное здоровье и ответственность за свое поведение. Потому что одна из причин издевательств — это индивидуализированная психология, которая говорит, что человек во всём прав и надо только свои границы соблюдать. Этот принцип надо перевернуть и объяснить, что «мои границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека», — объясняет психолог-педагог.