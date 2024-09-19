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Криминал «Поцеловал в губы, разрезал шею — и всё»: сибиряка отправили в колонию за жестокую расправу над женой прямо в ЗАГСе

«Поцеловал в губы, разрезал шею — и всё»: сибиряка отправили в колонию за жестокую расправу над женой прямо в ЗАГСе

Пара пришла разводиться

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Жителя Саянска отправили за решетку за жестокую расправу над женой прямо в здании ЗАГСа

Саянский городской суд приговорил к 9,5 года в колонии строгого режима 25-летнего мужчину, который зарезал свою 21-летнюю супругу в здании ЗАГСа, куда пара пришла подавать заявление на развод, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Трагедия, напомним, произошла в мае 2024 года. У мужчины с собой был кухонный нож. Именно им он и нанес более 30 ударов по телу супруги. Во время проверки показаний на месте мужчина рассказал, что бил ножом в живот, а когда девушка уже лежала на полу, закончил свое дело.

— Поцеловал в губы, разрезал шею — и всё, — сообщил он.

Девушку он убивал на глазах ее 11-месячной дочки. Пострадавшая умерла на месте еще до приезда скорой. По данным следствия, причиной убийства стала ревность и «внезапная неприязнь». Мужчину задержали сотрудники охранного предприятия и передали полицейским.

— Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он в момент совершения убийства мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В последнем слове суду подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу матери и малолетней дочери погибшей в размере 2 миллионов рублей.

Как следует из базы Саянского городского суда, в 2024 году по факту убийства был вынесен только один приговор — 17 сентября его получил Дмитрий Николаенко. В базе суда содержатся сведения еще о двух приговорах в отношении полного тезки мужчины: в 2018 и 2019 годах он получал сроки за кражи и причинение легкого вреда здоровью. В 2024 году суд прекратил в его отношении еще одно дело — тоже по краже. Это произошло в связи с примирением сторон.

Известно, что пара была в браке недолго — с апреля 2024 года. Как сообщает «КП-Иркутск», в ночь перед трагедией погибшая писала подруге СМС, в котором сообщила, что муж ее избил и она собирается утром подать на развод. Также она жаловалась на угрозы со стороны супруга. По данным СМИ, пара была вместе с декабря 2023-го. Довольно скоро съехались и расписались. А после этого муж начал выпивать, в семье были драки и истерики.

До этого у саянца тоже были непродолжительные отношения. Бывшая девушка мужчины рассказывала, что парень ревновал и тщательно контролировал каждый ее шаг, просил рассказать обо всех знакомых. У молодого человека, по ее словам, был психиатрический диагноз, он с юности наблюдался в клиниках Иркутска. По этой причине он не пошел в армию. Под воздействием алкоголя становился буйным — лез в драку со всеми, кто косо на него посмотрел.

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