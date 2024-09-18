Экс-министр ЖКХ не признал вину в превышении полномочий на сотни миллионов рублей — Дениса Архипова начали судить

Заседание прошло сегодня Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Сегодня, 18 сентября, в Центральном районном суде Новосибирска начался процесс по делу бывшего главы регионального министерства ЖКХ Дениса Архипова. Его обвиняют в превышении (ч.1 ст.286 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), в результате чего бюджет лишился сотен миллионов рублей.

— Свою вину не признаю, надеюсь суд во всем разберется, — заявил на суде Денис Архипов.

Следователи вменяют чиновнику два преступления. Первое, по материалам дела, было совершено в 2018 году, когда, будучи замминистра ЖКХ, Архипов выделил бюджетную субсидию компании АО «Экооператор», участвовавшей в конкурсе на получение статуса регионального оператора по вывозу мусора в НСО. Организация получила 10 млн рублей. В последующем часть этих денежных средств была возращена в бюджет региона. Следствие считает, что в результате бюджету области нанесен ущерб в размере 6,3 миллиона рублей.

Еще один эпизод преступной деятельности министра связан с банковской гарантией, которую бюджет должен был получить по договору с бывшим мусорным регоператором компанией «Экология-Новосибирск». По версии следствия, чиновник заключил с компанией соглашение о вывозе бытовых отходов, условия которого организация не выполнила. Известно, что Денис Архипов сначала затребовал банковскую гарантию в размере 220 млн рублей, а потом по неизвестным причинам отозвал требование. В результате бюджет не досчитался указанной суммы.

На сегодняшнем заседании суд начал изучать письменные материалы дела. На следующем планируется допрос свидетелей.