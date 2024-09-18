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Криминал Уголовное дело Архипова Экс-министр ЖКХ не признал вину в превышении полномочий на сотни миллионов рублей — Дениса Архипова начали судить

Экс-министр ЖКХ не признал вину в превышении полномочий на сотни миллионов рублей — Дениса Архипова начали судить

Чиновник с весны находится в следственном изоляторе

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21 комментарий

Заседание прошло сегодня

Сегодня, 18 сентября, в Центральном районном суде Новосибирска начался процесс по делу бывшего главы регионального министерства ЖКХ Дениса Архипова. Его обвиняют в превышении (ч.1 ст.286 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), в результате чего бюджет лишился сотен миллионов рублей.

 — Свою вину не признаю, надеюсь суд во всем разберется, — заявил на суде Денис Архипов.

Следователи вменяют чиновнику два преступления. Первое, по материалам дела, было совершено в 2018 году, когда, будучи замминистра ЖКХ, Архипов выделил бюджетную субсидию компании АО «Экооператор», участвовавшей в конкурсе на получение статуса регионального оператора по вывозу мусора в НСО. Организация получила 10 млн рублей. В последующем часть этих денежных средств была возращена в бюджет региона. Следствие считает, что в результате бюджету области нанесен ущерб в размере 6,3 миллиона рублей.

Еще один эпизод преступной деятельности министра связан с банковской гарантией, которую бюджет должен был получить по договору с бывшим мусорным регоператором компанией «Экология-Новосибирск». По версии следствия, чиновник заключил с компанией соглашение о вывозе бытовых отходов, условия которого организация не выполнила. Известно, что Денис Архипов сначала затребовал банковскую гарантию в размере 220 млн рублей, а потом по неизвестным причинам отозвал требование. В результате бюджет не досчитался указанной суммы.

На сегодняшнем заседании суд начал изучать письменные материалы дела. На следующем планируется допрос свидетелей.

Ранее НГС подробно писал о том, как развивалась мусорная война в регионе, и о том, что думают об уголовных делах Дениса Архипова чиновники и эксперты.

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Суд Новосибирск Министр Уголовное дело
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Комментарии
21
Почётный гражданин Левосибирска
18 сентября 2024, 15:09
Если вину не признал, значит не виновен.
Гость
18 сентября 2024, 14:49
Высшая мера нужна. Может тогда порядок будет.
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