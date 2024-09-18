Два парня пытались вскрыть квартиру на Акатуйском: дверь неожиданно открыл хозяин. Видео эпичного провала

Действия парне попали на видео Источник: t.me/akatujski











В Новосибирске два парня попали на видео, когда пытались вскрыть дверь в квартире многоэтажки на Виктора Уса. Необычное видео из подъезда разместили в телеграм канале Акатуйский.

На записи двое парней в черной одежде подходят к двери и начинают ковыряться в замочной скважине чем-то подозрительно напоминающим отмычки. Снимает ли их камера, товарищи проверить явно забыли, и лица не прячут.

Но оказалось, что приятели были не готовы к тому, что хозяин находится дома. Когда дверь неожиданно открылась, оба стремительно сбежали с места событий.

Дверь неожиданно открылась, когда незванные гости в ней ковырялись Источник: t.me/akatujski

Попали в объектив камеры наблюдения домушники-неудачники — хулиганы, пытавшиеся сломать замок или люди с неудачным чувством юмора, точно неизвестно. НГС обратился в пресс-службу регионального главка МВД, чтобы узнать, обратился ли хозяин квартиры с заявлением в полицию и нашли ли героев видео.