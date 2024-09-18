Два парня пытались вскрыть квартиру на Акатуйском: дверь неожиданно открыл хозяин. Видео эпичного провала

В Новосибирске два парня попали на видео, когда пытались вскрыть дверь в квартире многоэтажки на Виктора Уса. Необычное видео из подъезда разместили в телеграм канале Акатуйский.
На записи двое парней в черной одежде подходят к двери и начинают ковыряться в замочной скважине чем-то подозрительно напоминающим отмычки. Снимает ли их камера, товарищи проверить явно забыли, и лица не прячут.
Но оказалось, что приятели были не готовы к тому, что хозяин находится дома. Когда дверь неожиданно открылась, оба стремительно сбежали с места событий.
Попали в объектив камеры наблюдения домушники-неудачники — хулиганы, пытавшиеся сломать замок или люди с неудачным чувством юмора, точно неизвестно. НГС обратился в пресс-службу регионального главка МВД, чтобы узнать, обратился ли хозяин квартиры с заявлением в полицию и нашли ли героев видео.
Ранее НГС писал о том, как вор украл видеокамеру, чтобы замести за собой следы (видео все равно осталось).