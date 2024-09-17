«Лужа высохла, растут травы»: новосибирский олигарх высказался по делу о вреде природе на 243 миллиона — что предъявил прокурор

Предприниматель уверяет, что никогда не имел отношения к мутной жиже у забора своего предприятия Источник: Читатель НГС / Андрей Бортко / NGS.ru











В Новосибирском районном суде стартовал громкий процесс по делу директора «Картонно-бумажного комбината» Игоря Диденко. Бизнесмена обвиняют в том, что лесной участок рядом с его предприятием превратился в выжженный химикатами пустырь. Ущерб природе стоит денег и, по подсчётам экспертов, обошелся в 243 млн рублей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов на процессе против «картонного короля» выслушал обширную речь предпринимателя о том, почему он не виноват, а также выяснил, что говорят об истинных причинах уголовного преследования Диденко в кулуарах.

Бумажное королевство

Игорь Диденко прибыл в суд в сопровождении двух адвокатов на красивом внедорожнике премиального сегмента Range Rover Sport. Ещё бы. Предприниматель вполне может позволить себе дорогой автомобиль: беглый осмотр его действующих бизнесов за 2023 год приводит к годовой прибыли в размере более 400 миллионов рублей. Флагманом предпринимательской инициативы Диденко безусловно является «Картонно-бумажный комбинат» (КБК).

По данным сервиса «Контур.Фокус», компании, к которым имеет отношение Игорь Диденко, по итогам 2023 года отчитались о следующей прибыли: — АО «Новосибирский КБК» — прибыль 192 млн рублей; — ООО «Полимастер» (бывшая «Западно-Сибирская лесопромышленная корпорация») — прибыль 67,1 млн рублей; — ООО «Диаком» — прибыль 60,2 млн рублей; — ООО «Гофромастер» — прибыль 103,7 млн рублей;

Предприятие — молодое, выросшее несколько лет назад на месте бывшей нефтебазы в Красном Яру. Местные жители с появлением комбината связывают возникновение экологических проблем: сначала на берегу Оби заметили большие масляные пятна, которые ликвидировали после вмешательства Роспотребнадзора, затем со стороны предприятия в лес начала уходить странная белесая жидкость с резким запахом.

Бывший депутат Кубовинского сельсовета Ирина Бессарабова в разговоре с корреспондентом НГС подчеркивала, что претензии на слив отходов руководство предприятия парировало обещаниями поставить очистные сооружения. Впоследствии, по версии местных жителей, на КБК нашли другой выход: начали заполнять котлованы, оставшиеся со времен работы нефтебазы за забором предприятия. Котлованы быстро переполнились, и с талыми водами сливы снова начали уходить в лес. Люди забили тревогу.

Местные жители забили тревогу, когда «ароматная» вода начала уходить в лес Источник: читатель НГС

Летом 2022 года жители обратились к бывшему на то момент председателю партии «Зеленые», депутату Горсовета Игорю Украинцеву, который лично убедился в промышленном происхождении химического озера и обратился в Росприроднадзор и прокуратуру. Надзорные органы обещали разобраться в ситуации.

В декабре 2022 года сотрудники Росприроднадзора выписали руководству «КБК» штраф в размере 400 тысяч рублей и обязали модернизировать очистные сооружения. Комбинат пытался оспорить постановление в Арбитражном суде, но решение оставили в силе.

Через полгода в отношении директора «КБК» Игоря Диденко возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Что погибло?

Оглашение обвинительного заключения по делу Игоря Диденко заняло немногим более 15 минут. Большая часть времени у гособвинителя ушла на пояснение, как юрлицо должно организовывать свои производственные процессы без вреда для экологии и с соблюдением всех санитарных правил.

По версии следствия, работы с нарушением экологических норм КБК вел в период с весны 2021 года по август 2022-го.

Источник: Читатель НГС











— Осознавая, что в ходе эксплуатации производственного объекта путем производства гофрированной бумаги и картона образуются жидкие отходы 4-го и 5-го классов опасности, (Диденко) нарушил правила охраны окружающей среды, а также правила обращения с отходами производства, — заявила в процессе гособвинитель.

В материалах дела говорится, что сотрудники КБК сливали отходы из цеха, где расположена бумагоделательная машина, через противопожарные рукава. В результате участки лесного фонда заполнила «жидкость темного цвета с пеной и фрагментами твердых фракций со специфическим неприятным запахом», которая загрязнила почву. Как следствие, погибла трава, деградировала почва, высохли деревья: 60 сосен, 52 тополя, 19 берёз, 17 клёнов и несколько ив. Ущерб от загрязнения почвы силовики оценили в 243 миллиона рублей, от гибели деревьев — в 826 тысяч рублей.

«Всё самоустранилось»

Игорь Диденко в ответном слове подчеркнул, что обвинения полностью не признаёт, поскольку они ему «не понятны».

— Непонятно, нарушение каких норм мне вменяют. Норм законов об охране окружающей среды или правил обращения с обходами производства и потребления? — начал продолжительное выступление предприниматель.

По его словам, в материалах дела обвинение ссылается на некую должностную инструкцию, которую на предприятии никогда не разрабатывали, а он никогда не подписывал. Один из главных аргументов предпринимателя: следователи не выяснили происхождение отходов, которые могли быть слиты как промышленным предприятием, так и сотрудниками, обслуживающими жилищно-коммунальный фонд.

— В процессе обслуживания посёлка Красный Яр (3000 жителей), ФАПа, школы, детского сада образуются непонятные отходы, которыми якобы загрязнена окружающая среда. В уголовном деле до сих пор нет сведений, подтверждающих, что это отходы производства АО «Новосибирский КБК» с указанием как раз конкретного номера согласно закону об отходах производства, — подчеркнул бизнесмен.

Игорь Диденко читал аргументы в пользу своей невиновности с распечатки на нескольких листах А4 Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Как ещё один довод в пользу своей невиновности Игорь Диденко указал отсутствие тяжких последствий для природы и результатов экологической экспертизы по делу. Он пояснил, что последствия могут считаться тяжкими, если на их устранение необходимо потратить много времени и солидное количество денег.

— Всё самоустранилось. Лужа высохла, как это происходило всегда на протяжении десятков лет. В овраге весной, особенно в снежные годы, стоит вода, а потом она спокойно ежегодно высыхает. На участке местности по-прежнему продолжают расти многолетние травы — более 50 видов, кустарники и деревья, — заявил предприниматель.

Игорь Диденко подчеркнул, что участникам процесса нужно воочию убедиться, как воскресла природа, чтобы удостовериться в отсутствии преступления. Ходатайство бизнесмена о выезде на место отклонили, предпочтя сначала опросить свидетелей.

Мусорная подоплёка

О подоплёке возбуждения уголовного дела против Игоря Диденко в бизнес-кулуарах заговорили практически сразу после того, как о нём стало известно. Сразу несколько предпринимателей из сферы переработки отходов на условиях анонимности рассказали корреспонденту НГС, что у Диденко были большие планы на расширение бизнеса. В середине 2022 года он заявил журналистам, что собирается развернуть на территории бывшей нефтебазы более 7 производств, одним из которых должна стать переработка пластика.

— Неиссякаемым источником вторсырья является сортировка бытовых отходов, которые в огромном количестве скапливаются на городских свалках. Вполне естественно, что предприниматель, планирующий переработку, хочет получить доступ к этому источнику, особенно, когда освободилось место концессионера в проекте строительства мусоро-перерабатывающих комплексов, — отметил один из собеседников.

Осенью 2022 года «Новосибирский КБК» подал заявку на участие в конкурсе на строительство двух мусоросортировочных комплексов, которое утекло из рук руководства бывшего регионального оператора по вывозу мусора — компании «Экология-Новосибирск». Комбинат в итоге до конкурса не допустили, поскольку профильной деятельностью предприятия не является мусоропереработка. КБК подал жалобу в ФАС, ФАС претензию отклонила, но конкурс пришлось приостановить на несколько месяцев. Якобы именно поэтому Игорь Диденко может старательно намекать на фабрикацию уголовного дела, резюмировал собеседник НГС. Конкурс выиграло муниципальное «Спецавтохозяйство», бывший директор которого сегодня находится в изоляторе по делу о крупных растратах.

Следующее заседание по делу картонного короля назначено на 13 ноября.