«Почему это допустили?» Как 25 лет назад Москву и Россию сотрясали теракты — в одном видео

Двадцать пять лет назад сразу в нескольких городах России произошли теракты — из-за взрывов жилых домов погибли сотни людей. С 4 по 16 сентября 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске рухнуло несколько многоэтажек.
Взрывы унесли жизни 307 человек, более 1700 пострадали. Подробнее о трагедии и как спустя 25 лет живут те, кто видел трагедию своими глазами, смотрите в коротком видео наших коллег из MSK1.RU, которое опубликовано чуть выше.
По заявлению силовиков, преступления были профинансированы одним из главных чеченских террористов — Амиром ибн иль-Хаттабом. Взрывы были местью боевиков за неудавшееся нападение на Дагестан, что в итоге и стало одной из причин начала чеченской военной кампании.
ФСБ ликвидировала практически всех причастных к трагедии 1999 года. Исполнителей преступления — Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева в 2003 году приговорили к пожизненному лишению свободы. Судьба руководителя группировки Ачемеза Гочияева до сих пор неизвестна.
На месте взорванных домов, где погибли люди, практически сразу после трагедии установили мемориалы в память о тех, кто в ту сентябрьскую ночь заснул и больше не проснулся.
По словам Валентины Ивановны, жительницы дома на Каширском шоссе, где почти никто не выжил, с каждым годом к мемориалу в день памяти всё меньше приходит людей: кто-то умер, кто-то переехал уже. Но она и ее соседи продолжают туда приходить каждый день на протяжении 25 лет. Например, идут в магазин и хотя бы на минутку задерживаются около мемориала.
Пенсионерка говорит, что после того взрыва в соседнем доме она еще долгое время боялась уснуть и не проснуться. Но спустя годы отшучивается со словами: «Я свое уже пожила, могу и помирать. А тут молодых много. Им туда со мной нельзя».
— Тогда у нас рвануло, на Гурьянова рвануло, потом на «Автозаводской» метро рвануло. Мы не знаем, как ехать, как жить. Как мы можем доверять кому-то после этого? Почему это всё допустили? И ведь не один раз всё это было, — с возмущением говорит Валентина Ивановна.