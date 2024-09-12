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Замглавы Краснообска уволили из администрации из-за утраты доверия

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Криминал Замглавы Краснообска уволили из администрации из-за утраты доверия — его с поличным поймала ФСБ

Замглавы Краснообска уволили из администрации из-за утраты доверия — его с поличным поймала ФСБ

Евгения Коржова обвиняют в получении взятки

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18 комментариев

Следователи выяснили, что заместитель и раньше брал взятки

Заместителя главы рабочего поселка Краснообска уволили из-за утраты доверия. В мае на него возбудили уголовное дело за взятку. Сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным источника НГС, речь идет о Евгении Коржове.

Прокуратура района внесла представление главе рабочего поселка с требованием уволить заместителя по соцвопросам и работе с населением. По итогу заместителя уволили в связи с утратой доверия.

В мае этого года в отношении Евгения Коржова возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Силовики поймали чиновника с поличным, он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя, которому помогал в получении заказов на благоустройство посёлка в системе ЖКХ.

Следователи выяснили, что в 2022 году Коржов уже получал взятку от коммерсантов, с которыми администрация заключила прямой договор на изготовление и установку декоративных изделий в поселке.

Уголовное дело в отношении Евгения Коржова расследуется, прокуратура контролирует ход следствия.

Недавно новое уголовное дело о взятке возбудили в отношении Ольги Киселёвой, депутата горсовета Оби и директора местной школы искусств. В конце августа Следственный комитет также сообщил, что депутата подозревают в вымогательстве денег у сотрудников детской школы искусств.

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Краснообск Увольнение ФСБ Взятка
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Комментарии
19
Zemb
12 сентября 2024, 11:38
на крыльцо вывели и по законам военного времени... так будет работать...
жму 200
12 сентября 2024, 11:37
опять зам🤣🤣походу не взял для не зама😉🤣🤣
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