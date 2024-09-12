Уголовная коллекция: в Новосибирске тайно судят экс-директора «МетроМира» — против него завели уже пять дел

Экс-директора компании «Метро Мир» отдали под суд, но публично об этом никто не заявил Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











В Дзержинском суде Новосибирска идёт процесс над экс-главой муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика, и это немного обескураживает. С конца 2022 года его фигура под пристальным наблюдением СМИ, а силовики периодически отчитываются о новых эпизодах его деятельности, которую называют преступной. Суд над Мысиком должен был стать новой главой в публичной истории о наведении порядка в крупной бюджетной организации, задействованной в крупных проектах, но его почему-то не афишируют. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов собрал ретроспективу обвинений бывшего директора «Метро Мира», посетил судебное заседание и выяснил, в чём суть пятого по счёту уголовного дела против него.

Тайное дело

Появление корреспондента НГС в коридоре Дзержинского суда стало неожиданностью для участников процесса. Александр Мысик и его адвокат Марина Морковина сразу перешли на шёпот при обсуждении насущных вопросов. Не сказать, что процесс — совершенно секретный: информация о нём есть на сайте суда. Но о новом уголовном деле против экс-главы «Метро Мира» мы услышали впервые — теперь уже точно известно, что ранее о нём силовики не рассказывали.

Некий фон таинственности сохраняет прокуратура Новосибирской области, сотрудники которой, кажется, нехотя ответили на запрос редакции НГС. Александра Мысика обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Дело Александра Мысика слушается в Дзержинском суде Новосибирска Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru











По версии следствия, с июня 2019 года по ноябрь 2021-го в процессе подключения детского сада №35 «Непоседы» к системе водоотведения Мысик сделал что-то такое, что нарушило права и интересы граждан, а также интересы общества.

— Причинены тяжкие последствия в виде наводнения территории детского сада, создания аварийной обстановки и причинения убытков МП «Метро Мир», — говорится в ответе прокуратуры.

Силовики не стали скрывать сумму ущерба, который причинили действия Александра Мысика: 8 миллионов рублей. На суд он приехал самостоятельно: несмотря на пять уголовных дел, следователи не видят причин для ограничения его свободы на время расследования и первого суда.

Тайное всегда становится явным

Свет на дело о подключении детского сада к канализации в суде пролил бывший начальник отдела технического присоединения компании «Метро Мир» Сергей Косачёв. Он проходит по уголовному делу свидетелем.

В его показаниях, которые судья зачитала на заседании, говорится, что осенью 2019 года поступило заявление о подключении детского сада №35 к централизованной системе водоотведения. В результате был заключён трёхсторонний договор: между детским учреждением (владельцем участка), МКУ «УКС» (плательщик) и МП «Метро Мир» (подрядчик). По словам Сергея Косачёва, работы должны были быть выполнены к августу 2020 года.

Свидетель Сергей Косачёв в суде подтвердил показания, данные на стадии следствия Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











В ноябре 2020-го он услышал о договоре с детским садом снова. Начальник техотдела уверяет, что его руководитель Александр Мысик попросил его изготовить акт технологического подключения, подтверждающий исполнение работ по договору.

— Я пошёл в службу эксплуатации и поинтересовался у главного инженера, есть ли по детскому саду акт технической готовности. Мне ответили, что есть. В последующем во время подготовки ответа на прокурорский запрос мне стало известно, что он имел в виду акт подготовки внутриплощадочной сети, а акта технической подготовки к внешним сетям не было. Такое в моей практике впервые, — признался в показаниях Сергей Косачёв.

Тем не менее акт изготовили, Александр Мысик его подписал, и документ направили в детсад, откуда чуть позже он вернулся с подписью. То есть образовательное учреждение признало 100-процентное выполнение работ. Каково же было удивление Сергея Косачёва, когда впоследствии ему начал названивать инженер УКСа и требовать активизировать работы по детскому саду №35.

— Я спросил [у сотрудников компании], как так? Мне ответили, что возникли проблемы с собственником территории, на которой должны были производиться работы, из-за чего работы не были сделаны в срок. О том, что к выполнению работ по данному договору МП «Метро Мир» не приступил вообще, мне стало известно, когда я давал объяснения в прокуратуре летом 2023 года, — отметил Сергей Косачёв в показаниях.

Сам он подчеркнул, что считал работы выполненными. Александр Мысик прокомментировать обвинение корреспонденту НГС отказался.

Уголовная коллекция

Дело о неподключении детского сада к канализации стало уже пятым в копилке уголовных дел против Александра Мысика. Оно также стало самым мелким по масштабу обвинений, предъявленных ранее, что отчасти может объяснять скорость, с которой оно было расследовано и передано в суд.

Первое уголовное дело, возбужденное против экс-главы «Метро Мира» коснулось строительства дорог у новой ледовой арены. По версии следствия, В 2019–2021 годах Александр Мысик организовал добычу песка из карьера, который находится в протоке Оби. Песок использовали при строительстве подъездов к арене, но поскольку, по заключению экспертов, он для этих целей не предназначен, дороги признали непригодными, а Мысика обвинили в превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Ущерб оценили в сумму более 359 миллионов рублей.

Второе уголовное дело также связано с добычей песка. Следователи считают, что Александр Мысик организовал ненужные работы, которые не были предусмотрены проектом. Силовики отмечали, что сотрудники «Обского бассейнового водного управления» по заказу «Метро Мира» провели дноуглубительные работы для обустройства временных подходов к подводному складу песка и получили за свои услуги более 37 миллионов рублей. Александра Мысика обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Изначально Александра Мысика отправили в СИЗО, но впоследствии выпустили из изолятора под запрет определенных действий Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Третье дело касается строительства коллектора у новой ледовой арены. По мнению Следственного комитета, директор «Метро Мира» незаконно подписал акты приемки выполненных работ по завышенным объёмам и с более дорогими стройматериалами, чем те, что фактически использовали. Ущерб силовики оценили в сумму более 130 миллионов рублей, а в коллекции уголовных дел Мысика появилось еще одно обвинение в превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Четвертое дело против Александра Мысика связано с возведением многоквартирного дома на улице Ельцовской, застройщиком которого выступила компания «Метро Мир». Здание должны были сдать еще в 2018 году, но не сдали. Более того, в течение следующих трёх лет топ-менеджеры компании потратили на собственные нужды более 155 миллионов рублей. Дом ввели в эксплуатацию в 2022 году после вмешательства прокуратуры. Мысика уже по традиции обвинили в превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

По каждому из пяти предъявленных обвинений Александру Мысику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.