«В атмосфере лакшери и комфорта»: как выводили деньги с дорожных строек Новосибирска — и где прячутся участники схемы

Громкий коррупционный скандал с участием экс-начальника ТУАД Михаила Чуманова (справа) и новосибирскими предпринимателями Алексеем Захаровым (по центру) и Самиром Асадуллаевым (слева) получил интересное продолжение Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Подутихший, но всё ещё громкий скандал с мутными схемами на строительстве дорог в Новосибирской области, похоже, может заиграть новыми красками. Пока в столице Сибири судят бывшего начальника Территориального управления автодорог, обеспечивавшего предпринимателей выгодными подрядами за взятки, и покровительствовавшего ему, по версии следствия, экс-замминистра, в Арабских эмиратах бизнесмены осваивают десятки миллионов, которые вполне могли пойти на ремонт автомагистралей в родном регионе. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как выводили огромные суммы из Сибири и кто сегодня тратит их на покупку крутых авто в Дубае.

Город дорогих дорог

Эта история началась в декабре 2020 года, когда силовики задержали начальника регионального ТУАД Михаила Чуманова. Оперативники ФСБ и сотрудники Следственного комитета наведались к высокопоставленному дорожнику домой в солидный коттедж и в рабочий кабинет, в обоих местах провели обыски. Чуть позже Чуманова обвинили в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) и взяточничестве (ч.2,6 ст.290 УК РФ): якобы он брал деньги у предпринимателей, обеспечивая их взамен выгодными подрядами на строительство и ремонт дорог в Новосибирской области.

Самым резонансным эпизодом преступной деятельности начальника ТУАД силовики назвали взятку от бывшего учредителя компаний «Бастион» и «ДорМост» (обе работали в сфере дорожного строительства) Самира Асадуллаева. По версии следствия, в том же декабре 2020 года предприниматель договорился о передаче денег для начальника ТУАД, чьи эксперты не раз уличали его в серьезных нарушениях при исполнении госконтрактов. Обозначили сумму — 5 миллионов рублей. Первый транш в 1 миллион рублей Асадуллаев передал Чуманову через его двоюродного брата — Игоря Листопада. Вскоре участников коррупционной сделки задержали.

Михаил Чуманов (справа) попал на скамью подсудимых вместе с экс-замминистра транспорта Сергеем Ставицким (слева), который, по версии следствия, покровительствовал высокопоставленному дорожнику Источник: Анна Скок / NGS.ru











Первым под суд пошёл Самир Асадуллаев. Через год после задержания, в декабре 2021 года Железнодорожный суд Новосибирска приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии строгого режима за дачу взятки должностному лицу (ч.5 ст.291 УК РФ).

Игоря Листопада осудили десять месяцев спустя, и решение по его делу как посредника (ч.4 ст.291.1 УК РФ) оказалось куда более строгим, чем в случае с Самиром Асадуллаевым. Листопада приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Позже ему смягчили наказание, скостив срок до 5 лет. Очевидно, что в пользу Асадуллаева сыграло заключение им сделки со следствием, в то время как Листопад от подобного предложения, похоже, отказался.

Михаила Чуманова судят до сих пор.

Теневое руководство

По всей видимости, одним из результатов сделки Асадуллаева с силовиками стали показания предпринимателя по делу эксперта отдела контроля качества регионального ТУАД Вероники Ивановой. В июле 2022 года её приговорили к 4,5 годам условно за получение взятки от бизнесмена за фальсификацию протоколов, подтверждающих качество проведенных работ в Венгеровском районе.

По материалам дела, Самир Асадуллаев представлял интересы двух компаний: «Бастион» и «СоюзДорСтрой». Обе организации были основаны в 2012 году и, судя по всему, больше 10 лет зарабатывали деньги на строительстве и ремонте дорог в Сибири по госконтрактам. Объём бюджетных средств, прошедших через «Бастион», оценивается в сумму более 2,6 миллиарда рублей, через «СоюзДорСтрой» — более 4,5 миллиарда рублей. Несколько лет назад параллельно с задержанием Асадуллаева финансовые показатели компаний начали падать. Сегодня и «Бастион», и «СоюзДорСтрой» признаны банкротами и проходят процедуру конкурсного производства.

Списки учредителей организаций за 12-летнюю историю существования достаточно обширны. Последним владельцем обеих компаний числится 42-летний Алексей Захаров. Его связь с Самиром Асадуллаевым, кроме всего прочего, подтверждается тегами в приложении GetContact: «Алексей Захаров Самир», «Захаров Асадуллаев» и др. Некоторые абоненты знают предпринимателя, как «Алексей Тусовщик Номера», что бы это ни значило.

Алексей Захаров сегодня официально числится в федеральном розыске Источник: мвд.рф











Несмотря на то, что официально владеть «СоюзДорСтроем» Алексей Захаров начал только в 2021 году, на протяжении нескольких лет он принимал активное участие в управлении компанией, заявил корреспонденту НГС человек из числа бывших руководителей организации, пожелавший сохранить анонимность. Теперь, уверяет мужчина, его, как и еще нескольких бывших сотрудников компании, привлекают к субсидиарной ответственности по долгам, оставшимся у «СоюзДорСтроя» перед кредиторами. Сумма — более 120 миллионов рублей.

— Никто из людей, которых теперь пытаются привлечь к ответственности, финансовой выгоды в работе компании не имел, кроме получения заработной платы. Теперь на их плечи хотят взвалить многомиллионный долг, — подчеркнул собеседник. — Всеми процессами занимался непосредственно Захаров. Есть информация, что в этот период он вывел со счетов компании десятки миллионов рублей.

Сегодня новосибирец Алексей Захаров находится в федеральном розыске, что подтверждается выпиской с официального портала МВД России.

«Ещё чуть-чуть и прямо в рай»

Источник НГС, знакомый с ситуацией, заявил, что на предпринимателя Алексея Захарова написали заявление в полицию. Его автор утверждает, что в период с 2019-го по 2022 год Захаров тремя траншами вывел со счетов «СоюзДорСтроя» более 54 миллионов рублей.

— Основную часть средств, около 53 миллионов рублей Захаров вывел на счета руководимой им компании «Бастион», ещё более 1,7 миллиона рублей — на личные счета. Эти средства могли быть выведены за рубеж через приобретение криптовалюты, — отметил собеседник.

Он также пояснил, что Алексей Захаров был объявлен в федеральный розыск по уголовным делам, по которым предприниматель обвиняется в неуплате налогов и зарплаты своим сотрудникам, а также в мошенничестве.

Искать бизнесмена на территории России сегодня, скорее всего, бессмысленно. Человек, очень похожий на Алексея Захарова, сегодня ведет активную деятельность в соцсетях, находясь при этом в Объединённых Арабских Эмиратах. В частности, у мужчины есть коммерческий аккаунт в Instagram*, предлагающий аренду дорогих автомобилей.

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— Утренний эспрессо, свежие сводки новостей из мира финансов и экономики — и всё это в атмосфере лакшери и комфорта, — говорит в одном из роликов копия Алексея Захарова.

Судя по аккаунту, в распоряжении предпринимателя есть флагманские модели таких марок, как Porcshe, BMW, Mercedes, а также несколько престижных мотоциклов.

Здравствуй, красивая жизнь Источник: Sky Luxse / Instagram* (запрещен на территории РФ)

Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать преследование Алексея Захарова. В частности, пояснить, по каким основаниям предпринимателя могут объявить в международный розыск.

Корреспондент НГС также позвонил по единственному известному номеру Алексея Захарова. Абонент объяснимо оказался вне зоны действия сети.

На прошлой неделе стало известно, что окончание ремонта Димитровского моста отодвинули на октябрь 2025 года. В этом году компанию «Дороги Сибири» обязали сделать только среднюю полосу в сторону правого берега.