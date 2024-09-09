«Мне же самосуд вершить не дадут»: нашелся отец девочки, убитой сектантами — что он говорит о семье

Дмитрий живет и работает в Санкт-Петербурге Источник: Дмитрий / Юрий Орлов/NGS.RU











В июне Новосибирск потрясла история смерти 9-летней Арины* из села Каменка, которая оставалась у знакомых её матери Марии, пока та была в командировке. По одной из версий девочка якобы отравилась конфетами. Однако вскоре появилась информация, что Арину могли истязать и проводить над ней какие-то обряды. Мать утверждала, что смерть ее дочери не связана с криминалом. Тем не менее, двух знакомых Марии — Анну и Олега Голдиных взяли под стражу. Следователи СК предъявили Голдиным обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и статье 117 УК РФ («Истязание»). Отец погибшей девочки, которого кто-то считал умершим, перепутав с последним мужем ее мамы, вышел на связь с корреспондентом НГС Ильей Калининым и рассказал свою историю.

«Я жив. Я отец»

Дмитрий — родной отец погибшей Арины. Мужчина последние годы жил и работал в Санкт-Петербурге. Сначала докером в портах, потом там же инспектором по проверке грузов минеральных удобрений. В свой отпуск регулярно приезжал в Новосибирск. Путаница, считает, могла выйти, потому что у его бывшей супруги Марии был новый муж.

— Умер именно муж, это третий брак. А я — жив. И я — отец [Арины]. Я жил все время в Питере. Мы расстались, и я уехал [в Питер] в конце 2017 года, когда дочери было около 4 лет, — пояснил Дмитрий корреспонденту НГС.

Мужчина рассказал, что узнал о смерти дочери только через несколько дней после трагедии, когда его разыскали в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета.

После развода, говорит Дмитрий, бывшая супруга разрешала общаться с дочерью только по своему телефону. Но в какой-то момент и этой возможности не стало: бывшая жена попросила Дмитрия больше не звонить, потому что у них новая семья. После этого Мария заблокировала номер Дмитрия и разблокировала только после смерти дочери.

Любовь и быт

Дмитрий с детьми: дочерью Ариной и усыновленным сыном Марии Источник: Дмитрий











Совместная история Марии и Дмитрия началась после его переезда из Казахстана в Новосибирск. Это случилось около 20 лет назад. Мужчина тогда трудился грузчиком на складах новосибирского производителя соков и напитков, а девушка работала в банке.

— Познакомились, у нее был сын от первого брака, я его усыновил. <…> Нас друг байкер познакомил. Я в байкерской тусовке был 9 лет. Собирались постоянно в «Рок-Сити». И Мария там же была: ездила по всем байк-фестивалям, — рассказал мужчина.

Потом родилась Арина. Дмитрий стал больше проводить время с детьми, потому что у Марии — серьезная работа и заработок, который позволял гасить кредиты.

— Она постоянно работала до вечера. Приходила, я ей: вон есть еда, садись, поешь, сходишь в душ и ложись спать, — Дмитрий рассуждает про бытовуху, которая заела, да про деньги, которых, как считала жена, все же не хватало. — У каждой семьи такая же петрушка.

Тем не менее мужчина постоянно подчеркивал в разговоре, что бывшая супруга была вполне хорошей хозяйкой. Просто не сложилось.

— Сначала любили-любили друг друга, а потом отношения стали холодными. Конфликтов у нас никаких не было: у нас просто взаимопонимания не было. Она была лидером, а мне тоже лидером [хотелось]… Она ездила от банка в Дубай, а я сидел с детьми, кормил их. И при этом еще подрабатывал. А еще её бабушка парализована была, с которой я сидел. <…> Родственники не сидели — сидел я. Вот утром встал, жену отправил на работу и начинается: поварил, все убрал, детей — в садик одного, второго — в школу. И потом все снова, — вздыхает мужчина.

В какой-то момент такая ситуация надоела и Марии, и Дмитрию. Хотя он во всем этом больше играл пассивную роль.

— Я ей доверял. Но в какой-то момент она сказала: «у нас с тобой не получилось, мы разведемся». Ну она нашла себе более молодого. <…> Женщина любит же, как говорится, любовь и смазку… А когда мужик сидит в четырех стенах, это — не мужик, — вздохнул Дмитрий.

Федеральный розыск и алименты

Осенью 2017 года совместная история Дмитрия и Марии завершилась. Мужчина думал, как менять жизнь и куда податься, пока однажды знакомый не сказал: «Езжай в Питер. Голова и руки у тебя есть, там подучишься новой работе — не пропадешь».

Так мужчина оказался в Санкт-Петербурге, где пошел работать докером в один из местных портов. Через какое-то время стал инспектировать грузы — минеральные удобрения. Говорит, пока шли проверки, мог жить в портах на кораблях неделями. В перерывах между проверками снимал место в хостеле.

Однажды руководитель одного из портов, где работал Дмитрий, попал под уголовное преследование. После этого форма расчета с работниками, поясняет Дмитрий, изменилась. И вот тогда перестали отчисляться алименты.

— Мы сначала официально работали, а после того, как его посадили, стали наемными рабочими. И платили нам уже не официально. Черная касса получилась, — рассказал мужчина, объясняя, как накопился примерно полуторагодовой долг по алиментам.

В один из приездов в Новосибирск его, как злостного алиментщица, задержали в местном аэропорту.

— Меня же в федеральный розыск объявили, — объясняет Дмитрий. — В Толмачево меня встретил сержант и говорит: «Пошли, родной». А по телеку показывают, что я в розыске. Я спрашиваю, мол, кто разыскивает? А он — «Жена!».

После задержания Дмитрий получил шесть месяцев исправительных работ, которые отработал в Новосибирске дворником.

Смерть дочери и лишение родительских прав

В 2017 году после развода с женой Дмитрий переехал в Санкт-Петербург и стал работать в портах Источник: Дмитрий











После смерти дочери Мария подала в суд на лишение Дмитрия родительских прав в отношении её сына, которого он в свое время усыновил. Корреспондент НГС созвонился с женщиной, чтобы выслушать ее точку зрения, но она не захотела общаться.

О подробностях, связанных с уголовным делом против Анны и Олега Голдиных, которые обвиняются в убийстве 9-летней Арины, Дмитрий подробно рассказывать не стал. Говорит, в СК попросили. В интересах следствия.

— Меня искали и с НТВ, и с РенТВ… НТВ про секту рассказывали. Говорят, что у этих сектантов (Голдины — адепты секты «Граждане СССР» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) — 23 филиала по Российской Федерации, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий.

Мужчина добавил, что суд над Голдиными должен начаться в ближайшее время: возможно, в октябре. И еще заметил, что опасается, как бы обвиняемых не выпустили из СИЗО под домашний арест. Говорит, апелляцию на продление меры пресечения в конце августа подала их защита. Копия документа в распоряжении НГС имеется.

Во время пресс-конференции в ТАСС 6 сентября руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев заявил, что следствие установило причину смерти девочки и располагает доказательствами причастности к ней обвиняемых.

— Проблема в том, что я не могу раскрывать все карты по делу. Причина смерти установлена. Расследование находится на завершающей стадии. Я думаю, в ближайшее время мы будем направлять дело прокурору и в суд. Но я не хотел бы [говорить], потому что нас слушают не только благонамеренные граждане. Пускай это останется следственной тайной, но ясность у нас есть: девочка действительно погибла в результате насильственных действий со стороны тех людей, которые находятся в СИЗО, — заявил Евгений Долгалев.

— Как я хотел бы, чтобы всё завершилось? Если честно, я в шоке! — эмоционально заметил Дмитрий. — Есть же два варианта: законный и незаконный. Но мне же самосуд вершить не дадут, правильно? Я хочу, чтобы приговор был справедливым! Убили беззащитного ребенка, ты понимаешь? А, говорят, что там ритуальный обряд был еще».