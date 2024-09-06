Новая жертва Чуплинского: новосибирского маньяка проверяют на причастность к пропаже студентки 21 год назад

В Новосибирске следователи рассматривают версию о причастности серийного убийцы Евгения Чуплинского к исчезновению студентки Екатерины Завьяловой, пропавшей 21 год назад, сообщил руководитель Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев во время пресс-конференции ТАСС.
Экспертиза установила, что обнаруженные фрагменты тела принадлежат Завьяловой, что позволило идентифицировать ее среди жертв Чуплинского.
Следственные органы продолжают работать с Чуплинским, изучая возможность его связи с другими исчезновениями в регионе. Напомним, что 18-летняя Екатерина Завьялова исчезла в ноябре 2003 года после посещения ночного клуба. Ее дело, долгое время остававшееся нераскрытым, вновь находится в центре внимания следствия.
Евгений Чуплинский, бывший сотрудник МВД, осуждён за серию убийств женщин и девушек в Новосибирске в период с 1998 по 2006 год. На его счету 19 жертв, он отбывает пожизненное заключение.
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