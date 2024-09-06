НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

южн.

 744мм 71%
Подробнее
9 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19

В деле маньяка Чуплинского нашли новую жертву

Крутой бизнес России
Опасные QR-коды
Обзор хороших детсадов
Кто продаёт Красный, 22
Как живут на Расточке
Как победить осеннюю хандру
Рюкзак в леднике
Мы в Telegram
Криминал Новая жертва Чуплинского: новосибирского маньяка проверяют на причастность к пропаже студентки 21 год назад

Новая жертва Чуплинского: новосибирского маньяка проверяют на причастность к пропаже студентки 21 год назад

Следователи продолжают выяснять, к каким преступлениям может быть еще причастен бывший милиционер

552
1 комментарий
Евгений Чуплинский признан самым кровожадным маньяком в истории Новосибирска

В Новосибирске следователи рассматривают версию о причастности серийного убийцы Евгения Чуплинского к исчезновению студентки Екатерины Завьяловой, пропавшей 21 год назад, сообщил руководитель Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев во время пресс-конференции ТАСС.

Экспертиза установила, что обнаруженные фрагменты тела принадлежат Завьяловой, что позволило идентифицировать ее среди жертв Чуплинского.

Следственные органы продолжают работать с Чуплинским, изучая возможность его связи с другими исчезновениями в регионе. Напомним, что 18-летняя Екатерина Завьялова исчезла в ноябре 2003 года после посещения ночного клуба. Ее дело, долгое время остававшееся нераскрытым, вновь находится в центре внимания следствия.

Евгений Чуплинский, бывший сотрудник МВД, осуждён за серию убийств женщин и девушек в Новосибирске в период с 1998 по 2006 год. На его счету 19 жертв, он отбывает пожизненное заключение.

Ранее НГС рассказывал, как в Сибири искали убийцу абитуриенток — спустя 20 лет у следователей появился подозреваемый

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Маньяк Суд над Чуплинским СКР
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
__^_________
6 сентября 2024, 17:54
Очень много сегодня криминала и про маньяков🤨.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства

drafty1803,33

Вера,31

Вячеслав,53

Jerelyshe,22

Ann,43

Евгений,54

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление