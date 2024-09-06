Крупная растрата: силовики нагрянули в крупную управляющую компанию в Академгородке

В пятницу, 6 августа, силовики пришли в крупное предприятие в новосибирском Академгородке. Как сообщает источник НГС, они проводили обыски в местной управляющей компании.
По его данным, речь идет о ФГБУ «Академия комфорта» (бывшее ФГУП ЖКХ ННЦ). На месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
По информации источника, знакомого с ситуацией, руководство «Академии комфорта» подозревается в растрате нескольких сотен тысяч рублей — они принадлежали госучреждению.
Для этого могла использоваться мошенническая схема по переводу средств в пользу подрядчиков предприятия — деньги перечисляли якобы за работы, которые не выполнялись.
По данным «Контур.Фокуса» ФГБУ «Академия комфорта» образовали в 2020 году, директором учреждения выступает Валерий Кисс, учредитель — министерство науки и высшего образования России.
В группе «Академии комфорта» во «ВКонтакте» сказано, что под управлением ФГБУ находится 372 многоквартирных дома, более 50 коттеджей в Верхней Зоне Академгородка, 6 общежитий СО РАН и другое. НГС несколько раз позвонил по номеру предприятия, но никто не ответил на звонок.
Корреспондент издания также обратился в пресс-службы СУ СК РФ, ГУ МВД и УФСБ России по региону с просьбой прокомментировать данные. В полиции пообещали уточнить информацию.
В конце июля в центре Новосибирска заметили скопление силовиков. Они находились на известной барной площадке на Красном проспекте.