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Криминал Крупная растрата: силовики нагрянули в крупную управляющую компанию в Академгородке

Крупная растрата: силовики нагрянули в крупную управляющую компанию в Академгородке

Информацию об этом подтверждает источник НГС

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1 комментарий

ФГБУ «Академия комфорта» образовали в 2020 году

В пятницу, 6 августа, силовики пришли в крупное предприятие в новосибирском Академгородке. Как сообщает источник НГС, они проводили обыски в местной управляющей компании.

По его данным, речь идет о ФГБУ «Академия комфорта» (бывшее ФГУП ЖКХ ННЦ). На месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

По информации источника, знакомого с ситуацией, руководство «Академии комфорта» подозревается в растрате нескольких сотен тысяч рублей — они принадлежали госучреждению.

Оперативные действия проводили 6 сентября

Для этого могла использоваться мошенническая схема по переводу средств в пользу подрядчиков предприятия — деньги перечисляли якобы за работы, которые не выполнялись.

По данным «Контур.Фокуса» ФГБУ «Академия комфорта» образовали в 2020 году, директором учреждения выступает Валерий Кисс, учредитель — министерство науки и высшего образования России.

В группе «Академии комфорта» во «ВКонтакте» сказано, что под управлением ФГБУ находится 372 многоквартирных дома, более 50 коттеджей в Верхней Зоне Академгородка, 6 общежитий СО РАН и другое. НГС несколько раз позвонил по номеру предприятия, но никто не ответил на звонок.

Корреспондент издания также обратился в пресс-службы СУ СК РФ, ГУ МВД и УФСБ России по региону с просьбой прокомментировать данные. В полиции пообещали уточнить информацию.

В конце июля в центре Новосибирска заметили скопление силовиков. Они находились на известной барной площадке на Красном проспекте.

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Обыск Криминал Управляющая компания Новосибирск Академгородок
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Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 17:41
Давно пора заняться управляющими компаниями, там непочатый край растрат и похищений.
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