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Обвиняемого в убийстве Натальи Устиновой будут судить в Азербайджане

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Криминал Исчезновение Натальи Устиновой «Будут судить в Азербайджане»: силовики нашли обвиняемого в убийстве Натальи Устиновой — она погибла 5 лет назад

«Будут судить в Азербайджане»: силовики нашли обвиняемого в убийстве Натальи Устиновой — она погибла 5 лет назад

Мать двоих детей отправилась продавать машину

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3 комментария

Преступление произошло в 2019 году

Расследование уголовного дела об убийстве жительницы Новосибирска Натальи Устиновой завершено, сообщил руководитель СУ СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев.

Во время пресс-конференции в ТАСС 6 сентября он заявил, что рассматривать дело будут в Азербайджане — там скрылся обвиняемый.

— Совершил преступление гражданин Азербайджана. В настоящее время мы установили его вину, собрали доказательства, предъявили ему заочно обвинение и направили уголовное дело в Азербайджан, где оно и будет рассматриваться. Это делается по линии Генеральной прокуратуры. Преступник установлен, преступление расследовано — привлечь его к уголовной ответственности можно только таким способом, — прокомментировал Евгений Долгалев.

В сентябре 2019 года исчезла 36-летняя мать двоих детей Наталья Устинова. Было установлено, что женщина поехала в пустынную часть города покупать автомобиль с наличкой на руках. В октябре ее тело обнаружили в Кировском районе, на пустыре около улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

В декабре того же года СК сообщал, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. Позже НГС стало известно, что к убийству может быть причастен знакомый Натальи с СТО — он вызвался ей помочь с выбором автомобиля. Следователей смутило, что сразу после пропажи Устиновой мужчина внезапно улетел из России к себе на родину. СК подтвердил журналистам, что подозреваемый уже объявлен в международный розыск.

Это не единственный случай убийства в Новосибирске из-за сделок, связанных с автомобилями. НГС вспоминал самые громкие подобные дела.

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Новосибирск Наталья Устинова Убийство Суд СКР
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Комментарии
3
Картавый
6 сентября 2024, 16:16
Интересно, дело Ирины Сафоновой из Академа когда -нибудь все-таки раскроют?
Гость
6 сентября 2024, 16:16
"женщина поехала в пустынную часть города покупать автомобиль с наличкой на руках" - казалось бы, что могло пойти не так :))
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