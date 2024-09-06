НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

южн.

 743мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19

Видео, за которое уволили водителя автобуса

Крутой бизнес России
Опасные QR-коды
Обзор хороших детсадов
Кто продаёт Красный, 22
Как живут на Расточке
Как победить осеннюю хандру
Рюкзак в леднике
Мы в Telegram
Криминал Общался с коллегами, несмотря на запрет: главе сельсовета ужесточили меру пресечения — в чем его обвиняют

Общался с коллегами, несмотря на запрет: главе сельсовета ужесточили меру пресечения — в чем его обвиняют

Фанира Хабибуллина отправили под домашний арест

508
Написать комментарий

Под домашним арестом чиновник пробудет до октября

Главу Станционного сельсовета Фанира Хабибуллина отправили под домашний арест за нарушение меры пресечения. Ранее на чиновника был наложен запрет определённых действий. Об этом в пятницу сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. 29 августа чиновнику запретили посещать здание администрации и общаться с сотрудниками, в этот же день Хабибуллин правила и нарушил.

— Хабибулин 29 августа в 14:00 прибыл к зданию Станционного сельсовета, зашел в здание и общался с сотрудниками. Данный факт подтвержден 30.08.2024 показаниями свидетелей, — сказано в сообщении ведомства.

Хабибуллин будет под домашним арестом до 20 октября, решение суда не вступило в силу. Ранее суд временно отстранил чиновника от должности главы сельсовета.

26 августа следователи сообщили, что Фанира Хабибуллина обвиняют в превышении полномочий с наступлением тяжких последствий (п.в ч.3 ст.286 УК РФ). По версии силовиков, в период с августа 2022 года по июль 2023 года чиновник распорядился демонтировать металлический забор, который принадлежал конкретному человеку.

Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил детали уголовного преследования чиновника — дело может быть политическим заказом.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Чиновники Суд Арест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства

Вера,31

Вячеслав,53

Jerelyshe,22

Ann,43

Евгений,54

Юрик Н,35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление