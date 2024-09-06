Общался с коллегами, несмотря на запрет: главе сельсовета ужесточили меру пресечения — в чем его обвиняют

Главу Станционного сельсовета Фанира Хабибуллина отправили под домашний арест за нарушение меры пресечения. Ранее на чиновника был наложен запрет определённых действий. Об этом в пятницу сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области. 29 августа чиновнику запретили посещать здание администрации и общаться с сотрудниками, в этот же день Хабибуллин правила и нарушил.
— Хабибулин 29 августа в 14:00 прибыл к зданию Станционного сельсовета, зашел в здание и общался с сотрудниками. Данный факт подтвержден 30.08.2024 показаниями свидетелей, — сказано в сообщении ведомства.
Хабибуллин будет под домашним арестом до 20 октября, решение суда не вступило в силу. Ранее суд временно отстранил чиновника от должности главы сельсовета.
26 августа следователи сообщили, что Фанира Хабибуллина обвиняют в превышении полномочий с наступлением тяжких последствий (п.в ч.3 ст.286 УК РФ). По версии силовиков, в период с августа 2022 года по июль 2023 года чиновник распорядился демонтировать металлический забор, который принадлежал конкретному человеку.
Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил детали уголовного преследования чиновника — дело может быть политическим заказом.