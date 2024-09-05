«Привязывает девушку к батарее и истязает»: жители нового ЖК просят найти управу на агрессивного соседа

Пострадавшую девушку и свидетелей просят обратиться в полицию Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Новосибирске в житель ЖК «Венеция» заявил, что его сосед якобы истязает в своей квартире девушку. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

— Жители дома жалуются на своего соседа, который привязывает свою девушку к батарее и истязает ее. От криков о помощи невозможно спать, — говорится в сообщении канала.

На видеозаписи отчетливо слышно крик девушки, которая просит о помощи. Вызывали ли соседи полицию, и пытались ли как-то помочь сибирячке — не сообщается.

Источник: Новосибирский паблик / Telegram

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что ранее в Ленинский отдел полиции никто по данному факту не обращался.

— В настоящий момент данная информация зарегистрирована у установленном порядке, — ответили в МВД.

В правоохранительном ведомстве попросили, чтобы автор видеозаписи или сама пострадавшая девушка обратились в полицию — либо написали заявление, либо вызвали сотрудников.

В УК «Новый город», которая обслуживает «Венецию», сообщили, что от охраны подобный информации не поступало.