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Криминал «Привязывает девушку к батарее и истязает»: жители нового ЖК просят найти управу на агрессивного соседа

«Привязывает девушку к батарее и истязает»: жители нового ЖК просят найти управу на агрессивного соседа

Соседи переживают за жизнь сибирячки

5 393
36 комментариев

Пострадавшую девушку и свидетелей просят обратиться в полицию

В Новосибирске в житель ЖК «Венеция» заявил, что его сосед якобы истязает в своей квартире девушку. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

— Жители дома жалуются на своего соседа, который привязывает свою девушку к батарее и истязает ее. От криков о помощи невозможно спать, — говорится в сообщении канала.

На видеозаписи отчетливо слышно крик девушки, которая просит о помощи. Вызывали ли соседи полицию, и пытались ли как-то помочь сибирячке — не сообщается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что ранее в Ленинский отдел полиции никто по данному факту не обращался.

— В настоящий момент данная информация зарегистрирована у установленном порядке, — ответили в МВД.

В правоохранительном ведомстве попросили, чтобы автор видеозаписи или сама пострадавшая девушка обратились в полицию — либо написали заявление, либо вызвали сотрудников.

В УК «Новый город», которая обслуживает «Венецию», сообщили, что от охраны подобный информации не поступало.

Ранее НГС писал, что сына отправили в колонию на 14 лет за жестокое убийство матери в Тогучине.

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Комментарии
36
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5 сентября 2024, 15:42
Вот так, оказывается никто никого ни о чем не просит. В полицию не звонили, заявления не подавали, но о том, что кого-то там привязывают к батарее, все знают. Странное
fin
5 сентября 2024, 15:43
"привязывает свою девушку к батарее и истязает ее". Годен на СВО, будет привязывать и истязать украинских девушек. И парту в школе назовут его именем. Так победим!
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