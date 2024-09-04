Представлялись силовиками: двое новосибирцев похитили 3 миллиона рублей у жителя Сочи — видео

Одного из задержанных отпустили под подписку о невыезде Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю











Двое жителей Новосибирска задержаны полицией в Сочи по подозрению в совершении мошенничества на три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жителю Сочи в мессенджер пришло сообщение от якобы руководителя компании, где он раньше работал. Собеседница сообщила, что в отношение одного из сотрудников возбуждено уголовное дело, а сочинцу надо помочь силовикам в раскрытии преступления.

Затем с жителем Краснодарского края связался псевдоправоохранитель, который сообщил, что на имя мужчины оформлен кредит, а средства планируют направить на финансирование запрещенной организации. Чтобы сберечь средства необходимо было перевести их на «безопасный счет».

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Житель Сочи действовал по инструкции лжесиловиков — купил новый телефон, установил на него специальное приложение, а затем перевел на «безопасный счет» 2 миллиона рублей личных сбережений и миллион рублей кредита, который взял по указке мошенников.

— Оперативники задержали двух жителей Новосибирска в возрасте 45 лет. Один из мужчин выполнял роль юриста и обнальщика в преступной схеме, второй – обманывал потерпевшего. У одного из злоумышленников полицейские изъяли около полумиллиона рублей, — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Один из подозреваемых отправлен под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.