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Криминал Представлялись силовиками: двое новосибирцев похитили 3 миллиона рублей у жителя Сочи — видео

Представлялись силовиками: двое новосибирцев похитили 3 миллиона рублей у жителя Сочи — видео

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

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11 комментариев

Одного из задержанных отпустили под подписку о невыезде

Двое жителей Новосибирска задержаны полицией в Сочи по подозрению в совершении мошенничества на три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жителю Сочи в мессенджер пришло сообщение от якобы руководителя компании, где он раньше работал. Собеседница сообщила, что в отношение одного из сотрудников возбуждено уголовное дело, а сочинцу надо помочь силовикам в раскрытии преступления.

Затем с жителем Краснодарского края связался псевдоправоохранитель, который сообщил, что на имя мужчины оформлен кредит, а средства планируют направить на финансирование запрещенной организации. Чтобы сберечь средства необходимо было перевести их на «безопасный счет».

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

Житель Сочи действовал по инструкции лжесиловиков — купил новый телефон, установил на него специальное приложение, а затем перевел на «безопасный счет» 2 миллиона рублей личных сбережений и миллион рублей кредита, который взял по указке мошенников.

— Оперативники задержали двух жителей Новосибирска в возрасте 45 лет. Один из мужчин выполнял роль юриста и обнальщика в преступной схеме, второй – обманывал потерпевшего. У одного из злоумышленников полицейские изъяли около полумиллиона рублей, — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Один из подозреваемых отправлен под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее житель Новосибирска получил работу дроппером у мошенников. Он забрал 33 миллиона рублей у жителей Москвы и пойдет под суд.

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Новосибирская область МВД Краснодарский край Мошенничество
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Комментарии
11
Гость
4 сентября 2024, 22:30
Господи дай мне таких клинтов и по больше
Гость
4 сентября 2024, 22:48
Почалося! «В потере Покровска катастрофы нет» Украинское общество начали информационно готовить к очередному поражению на Донбассе. От создателей блокбастеров «Бахмут не важен» и «Авдеевка не играет стратегической роли». Новый остросюжетный шлягер «Покровск. Никакой катастрофы нет». "Никакой катастрофы, если будет потерян Покровск, не случится, это 100%. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь дальнейшее поражение. На этом этапе это самое важное Сейчас нам нужно остановить этот каток, - успокаивает украинцев секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. По закону жанра, должно появиться селфи просроченного Зеленского на фоне въездной стелы в город.
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