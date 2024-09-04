Вычислили по ДНК на одеяле: сибиряк пойдет под суд за ограбление ювелирного в Тогучине — он проделал дыру в стене

Мужчину задержали в Москве в мае 2024 года Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, Густаво Зырянов/NGS.RU











Житель Алтайского края предстанет перед судом за ограбление ювелирного магазина в Тогучине Новосибирской области. Преступление было совершенно восемь лет назад, 13 июля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Мужчина вместе с подельником проделал отверстие в стене здания, где находился ювелирный магазин в Тогучине. Они похитили из магазина ювелирные украшения на сумму почти 8 миллионов рублей.

— Личность обвиняемого установлена экспертным путем по оставленному им ДНК на одеяле, которым грабители занавесили камеры видеонаблюдения, — также рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Преступление было совершено летом 2016 года Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Подозреваемый скрылся от силовиков, в розыск его объявили в 2016 году, но задержали лишь в мае 2024 года в Москве. Там его отправили под стражу.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о краже, совершенной группой лиц с ущербом в особо крупном размере (п. «б». ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В отношении второго соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Тогучинский районный суд для рассмотрения по существу.