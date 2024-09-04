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Криминал Откусил часть носа: новосибирец изуродовал соседа — сколько он должен заплатить жертве

Откусил часть носа: новосибирец изуродовал соседа — сколько он должен заплатить жертве

Преступник попытался обжаловать сумму компенсации

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6 комментариев

Апелляция оставила сумму компенсации без изменений

Житель Новосибирска, которого отправили в колонию за откушенный у соседа кончик носа, решил обжаловать сумму компенсации. Ранее суд обязал его выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает группа Новосибирского областного суда во «ВКонтакте».

Суд рассмотрел апелляцию мужчины, которого обязали выплатить денежная компенсация за причинение тяжелых телесных повреждений. В октябре 2019 года во время драки его сосед Михаил (имя изменено) остался без кончика носа после того, как новосибирец, будучи пьяным, откусил его.

Согласно материалам дела, конфликт произошел 18 октября 2019 года, когда Михаил, возвращаясь домой с супругой, попытался разнять двух незнакомых мужчин, которые дрались. В ответ на это сибиряк напал на Михаила, причинив ему серьезные травмы и откусив часть носа.

Суд установил, что в результате нападения пострадавший потерял не только кончик носа, но и часть носового крыла, а также получил повреждения носовой перегородки. Михаил испытывает сильные физические и психологические страдания. Его состояние усугубляется паническими атаками, бессонницей и ухудшением отношений с супругой из-за углубившейся замкнутости и постоянного стресса.

Суд удовлетворил иск Михаила, обязав злоумышленника выплатить ему 700 тысяч рублей. Не согласившись с решением о компенсации, новосибирец подал апелляцию в областной суд, прося снизить сумму выплаты. Однако судебная коллегия оставила решение Кировского районного суда без изменений.

Ранее НГС писал, что экс-полицейских судят за убийство деревенского жителя — он обвинил их в расправе над школьницей.

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Комментарии
6
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4 сентября 2024, 12:07
700 очень мало еще!
Простой сибиряк
4 сентября 2024, 11:55
У пострадавшего нет кончика носа. Виновный не хочет башлять, Жалко бабок.. Может он отдаст кусок кончика своего кончика?
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