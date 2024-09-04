Убийцу помиловали за участие в СВО. На свободе он расправился с бывшей женой и ее дочкой. Что ему грозит теперь

В 2022 году Артем Бучин из Пермского края изнасиловал и убил незнакомку. Спустя два года история повторилась: сегодня он подозревается в убийстве бывшей жены, с которой снова хотел расписаться, и ее дочери. После первого преступления Бучин оказался на свободе благодаря службе на СВО, в противном случае он бы пробыл в колонии 20 лет. А что сейчас — могут ли ему назначить пожизненное? Признают ли рецидивистом с учетом помилования?
Артем Бучин родился 7 ноября 1996 года в Чусовом Пермского края. Его друзья рассказывали 59.RU, что в армии парень заработал контузию, что сказалось на его психическом состоянии. «Добила» смерть мамы в 2021-м — женщина сгорела вместе с домом. После этого Артем «стал вести себя неадекватно», делилась до этого его подруга.
У симпатичного убийцы была насыщенная личная жизнь — к 27 годам он обзавелся тремя детьми от трех разных женщин. Бучина судили за неуплату алиментов своим малышам. Также он отсидел за грабеж с применением насилия и за убийство в августе 2022 года. Тогда незнакомая Бучину 23-летняя медсестра и молодая мама Татьяна Рекутина попросила его помочь найти остановку, а он начал ее душить, забил камнем и изнасиловал. За это преступнику назначили 20 лет в колонии строгого режима. Но за решеткой он провел 7 месяцев, так как подписал контракт и ушел на СВО в августе 2023-го. В октябре Артем вернулся на родину, в Чусовой.
За это время он успел восстановить отношения с бывшей женой Кристиной (имя изменено), которая развелась с ним после убийства Тани Рекутиной. Но потом дала Артему второй шанс, потому что до последнего верила в его невиновность. Экс-супруги даже собирались идти в ЗАГС, об этом 59.RU рассказала родственница Кристины. Но неделю назад, считает следствие, Бучин убил будущую жену и ее дочь от первого брака: девочку нашли замотанную скотчем, а маму всю в ссадинах под одеялом. У Бучина и жертвы остался общий трехлетний сын, сейчас он у родственников.
По мнению адвоката, старшего партнера бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Ивана Хозяйкина, повторное и уже двойное убийство, скорее всего, не усложнит жизнь Артема Бучина. Юридически преступник не будет считаться рецидивистом и срок, исходя из его криминального прошлого, не увеличат.
— Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией, оно применяется к обоснованно осужденному лицу. Актом помилования может быть снята судимость. Если судимость снята, то отсутствуют и все правовые последствия судимости, лицо считается несудимым. Поэтому рецидива в действиях лица, вновь совершившего преступление, не будет, предыдущий приговор никак на размер нового наказания не повлияет, — рассказал 59.RU юрист.
Вопрос возможности повторной службы на СВО, по мнению Ивана Хозяйкина, остается открытым. Прямого запрета на заключение контракта нет, но при этом учитывается не только мнение двух сторон, но и позиция Минобороны. Запрещено заключать контракт обвиняемым и уже отбывающим наказание за несколько преступлений: против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за терроризм, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.
Проще говоря: не факт, что Бучина отправят на пожизненный срок, также нет гарантии, что он снова не освободится раньше срока благодаря участию в СВО.
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