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Криминал Дружба по-скотски: сибирячка заявила, что купила коров на 15 миллионов, а работники захватили ее ферму — дошло до драки

Дружба по-скотски: сибирячка заявила, что купила коров на 15 миллионов, а работники захватили ее ферму — дошло до драки

Предпринимательница считает, что её лишают бизнеса, а её работники-партнеры уверяют, что скотина принадлежит им

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19 комментариев

Фермеры уверены, что их скот незаконно распродали

Жительница Новосибирска Фаузия Орлова около года разводит скот — на её ферме в Колыванском районе пасутся быки, коровы и овцы. Сибирячка взяла кредит на 15 миллионов, чтобы открыть бизнес и привлекла к делу знакомых. По словам владелицы хозяйства, спустя несколько месяцев она заметила неладное: животные начали пропадать, замещаться другими, а некие люди стали блокировать ей доступ к собственной ферме. Подозрение пало на партнёров по бизнесу. НГС выслушал обе стороны конфликта: сама Фаузия Орлова считает происходящее рейдерским захватом, а партнёры называют её мошенницей и утверждают, что скот с самого начала принадлежал им.

Сельский бизнес

В 2022 году жительница Новосибирска Фаузия Орлова открыла компанию ООО «Фортуна». Сибирячка решила заниматься разведением скота и оформила целевой кредит на 15 миллионов рублей. Фаузия взяла в аренду землю в селе Новотырышкино Колыванского района. По словам предпринимательницы, она решила сотрудничать со знакомыми: сама выступила в качестве инвестора и предоставила землю, а разведение скота оставила на партнёров.

— Был проект, связанный с тем, что мы берём на бычков, вкладываемся в них и выращиваем. Я как инвестор выступаю в этом случае, а люди, с которыми вместе идем в одно дело, обеспечивают взращивание. То есть наши деньги, их работа, а прибыль — пополам, — говорит собеседница.

Весной 2024 года Фаузия начала закупать животных: её супруг Александр Орлов отправился в Алтайский край, чтобы приобрести бычков, коров, овец и баранов. В соседний регион поехали вместе с партнёрами по бизнесу, говорит собеседница.

— Мы нашли предпринимателей, которые занимаются продажей этих бычков, перечислили им средства с расчётного счета ООО «Фортуна», где я являюсь генеральным директором, на карты физических лиц. Купили бычков, всё было замечательно. Я составила в колхозе договор аренды на определенную территорию. По этому договору скот выращивается на ней — есть бесплатное пастбище, где они пасутся, — продолжает Фаузия Орлова.

Всего в собственности фермерши оказалось чуть более 700 голов скота: около 120 бычков и коров, а также 600 овец и баранов. С партнёрами решили заключить договор о совместной деятельности. По нему несколько лиц могут действовать без образования единого юридического лица.

— Перевозку, загоны для скота сделали на наши средства, также закупили корм. Я выполняла все свои обязательства. По существу партнеры были в качестве наёмных рабочих, — уточнила Фаузия. Копию договора в распоряжении НГС женщина не предоставила.

Фаузия Орлова с 2023 года числится учредителем также в ООО «Успех», занимающемся оптовой торговлей мебелью. Финансовой отчётности фирмы ещё нет. ООО «Фортуна» принесла сибирячке чистую прибыль в 209 тысяч рублей при выручке в 3,7 миллиона в прошлом году.

Если друг оказался вдруг

Партнёрами, о которых говорит Фаузия Орлова, были отец и сыц Норик и Нарек Адвоян. По словам собеседницы, с семьёй она познакомилась благодаря супругу — он занимается продажей стройматериалов, и родственники были его клиентами около двух лет назад. Привлечь семью к совместному бизнесу решили по дружбе, уверяет Фаузия.

— Я ними познакомилась после того, как у них дом сгорел. У них был частный дом на двух хозяев. Муж однажды сказал: «У меня вот клиенты были — представляешь, у них дом сгорел». Говорил, что люди трудолюбивые, хорошие. Ну и я подумала, что надо им помочь, — вспоминает женщина.

У Орловых возникли вопросы к деятельности хозяйства после того, как они заметили, что ферма не приносит прибыль. Семья живёт в Новосибирске и редко посещает Колыванский район, чтобы проверять, как идут дела в колхозе. По словам Фаузии, до неё дошли слухи от соседних фермеров, якобы её партнёры забивают скот и продают его местным жителям.

По мнению предпринимательницы, партнёры таким образом разбавляют долю её скота своим.

— Мы приехали на ферму, затаились, стали наблюдать за ними. Взяли бинокли, пошли в кусты. И увидели ужасающую картину: на словах у них все хорошо и здорово, а на деле они режут наш скот, продают его, кому на мясо, кому вывозом в живом виде. Скот-то оформлен на меня, и они стали его резать с тем, чтобы на вырученные деньги купить другой скот, который действительно по праву собственности уже принадлежит им. Такая схема получается: они начали разбавлять мой скот своим. Это рейдерский захват, — утверждает собеседница.

Фермерша говорит, что ее бизнес захватили ее же партнеры

По словам владелицы фермы, она обратилась в полицию по факту хищения её имущества, но дело возбуждать не стали.

— Они там показали два-три документа, подтверждающие, что скот их. А это то, что они купили уже после продажи моего скота. И полиция смотрит — ну как тут не поверить, если действительно документы настоящие. А у меня есть платёжные документы, которые подтверждают, что я на кредитные средства приобрела этот скот у физических лиц по безналичному расчету, по акту передачи, — продолжает Фаузия Орлова.

Собеседница также утверждает, что в последние два месяца ей мешают попасть на собственную ферму, а также перегоняют её скот в другое место.

— У нас общение не получается, они же сразу бросаются. Они бросаются с шилом, протыкают колеса. Они бросаются и кидают камни. Они подходят к моему мужу и бьют его по голове. 27 июля он получил закрытую черепно-мозговую травму [заключение врача есть в распоряжении НГС], — заявила она.

Сибирячка написала обращение полномочному представителю президента в СФО Анатолию Серышеву, где заявила о хищении её имущества и бездействии правоохранительных органов. Женщина утверждает, что оказалась вынуждена продать свою недвижимость, чтобы выплачивать кредит.

Что говорят партнёры?

Норек и Нарек Авдоян больше десяти лет назад занимались производством кухонной мебели в Иркутской области — отец и сын числились учредителями в уже ликвидированном ООО «Меркурий». ИП обоих родственников также ликвидированы. В базе данных ФССП Норек и Нарек Адвоян числятся как должники. В отношении отца открыто почти 20 исполнительных производств на сумму свыше 200 тысяч рублей, долги сына превышают 50 тысяч. Приставы ищут должников в Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском крае.

В разговоре с корреспондентом НГС Нарек Авдоян заявил, что все обвинения в его адрес со стороны Фаузии ложные. Он считает, что сам стал жертвой мошенников.

— Она подделала договоры купли-продажи, приехала в полицию. Полиция выявила, что она действительно подделала договоры, поэтому ей отказали в возбуждении дела ввиду отсутствия состава преступления. Она сейчас ходит и бьёт во все колокола, заявляет, что она невинная. Это совершенно не так: уже три человека мне говорят, что эта семейка их кинула, — утверждает собеседник.

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По словам Нарека Авдояна, он не работал на Фаузию, а разводил скот, который находится в его собственности, на земле, которую она взяла в аренду.

— То она говорит, что земля её, хотя это земля муниципалитета. То говорит, что половина скота её, а потом приходит в полицию и говорит, что весь скот её. В полиции говорят: «Вы определитесь, вы сами лжёте до такой степени, что сами не замечаете». Никакого сотрудничества не было: просто арендовали землю и оформили на ООО «Фортуна». Мы приехали со своим скотом туда, обосновались. Администрация сказала, что нужно оформить эту землю в аренду, а они просто согласились оформить всё на свою фирму. На этом закончились все взаимоотношения, — утверждает собеседник.

По словам мужчины, он готовит обращение в полицию и прокуратуру из-за клеветы и ложного доноса.

— В ходе всего этого выясняется, что они кинули одного человека на 7 миллионов, другого кинули на миллион рублей. Вот так вот они делают из себя каких-то пушистых. Не только отдел полиции знает об этой ситуации, об этом знают все — вплоть до главы района. Вы думаете, все такие тупые, а они умные, что ли? Все их обманывают, кидают, а они такие белые и пушистые? Не может быть такого, есть какая-то предыстория, которую они выдумали. Будем принимать меры, рычаги воздействия есть, в рамках правового поля будем всё выяснять, — заключил Нарек Авдоян.

Чьи коровы?

По словам Фаузии Орловой, скот, который она приобрела, был промаркирован — у животных были опознавательные бирки на ушах. Но, утверждает женщина, отличить её животных от других сейчас сложно.

— Они, как смотрящие за скотом, были ближе к нему. Фактически они могли поменять эти бирки, это вопрос времени и техники, — уточнила она.

Без опознавательных бирок предпринимательнице будет сложно доказать, что скот принадлежит ей, считает юрист Георгий Солдатов.

— Наличие у животных маркировки может проверить госветслужба субъекта Российской Федерации при проведении противоэпизоотических мероприятий, например при осуществлении вакцинации, диагностических исследований, а также при оформлении ветеринарных сопроводительных документов для перемещения животных, — говорит рассказал собеседник НГС. — Сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора могут проверить маркировку животных в рамках отдельных контрольно-надзорных мероприятий, обследований, а также при оформлении экспортных ветеринарных сертификатов.

Предпринимательнице пришлось продать квартиру, чтобы погашать кредит

При этом в случае, если обращения в полицию не принесли результата, то следует обращаться в суд.

— Здесь может быть причинение ущерба собственнику. Но чтобы точно квалифицировать, нужно, конечно, смотреть договор. Если получится доказать факт причинения ущерба, то вполне можно попросить возмещения и расторгнуть договор, если по-другому не получается. Но нужны прямые доказательства: свидетельские показания, фото и видео, какие-то акты проверки скота, — считает юрист.

НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. Материал будет дополнен после получения ответа.

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Комментарии
20
280985759
4 сентября 2024, 07:46
Ларёк- Марёк-Нарёк
Гость
4 сентября 2024, 07:47
Вот так вести бизнес с аборигенами)))
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