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Криминал Дела ученых о госизмене Новосибирский физик Шиплюк получил 15 лет строгого режима за госизмену

Новосибирский физик Шиплюк получил 15 лет строгого режима за госизмену

Дело Александра Шиплюка содержит сведения с грифом «совершенно секретно»

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21 комментарий

Александра Шиплюка задержали в мае 2022 года

Московский городской суд вынес приговор экс-директору Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Александру Шиплюку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шиплюк признан виновным по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему назначено 15 лет колонии строгого режима. Суда также оштрафовал Александра Шиплюка на 500 тысяч рублей. Дополнительно ему назначено ограничение свободы в полтора года после освобождения.

Подробности уголовного дела не разглашаются, поскольку в материалах есть документы с грифом «совершенно секретно».

Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, сообщалось на сайте института.

Александр Шиплюк был задержан силовиками в августе 2022 года после обысков, которые прошли в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, расположенном в Новосибирске. Шиплюка поместили под арест в СИЗО Лефортово в Москве. Тогда же силовиками были задержаны другие ученые-физики — Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев. Всем им было предъявлено обвинение в государственной измене.

Коллеги задержанных физиков публиковали письмо, в котором обратились к органам власти России, представителям научного сообщества с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. В письме отмечается, что сотрудники института не понимают, как «делать свое дело», поскольку, по мнению авторов письма, «любая статья или доклад могут стать причиной обвинений в государственной измене».

Еще одно задержание новосибирского ученого закончилось трагедией. Дмитрия Колкера силовики увезли на следственные действия в Москву, где он скончался, находясь на четвертой стадии рака.

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Комментарии
21
mirror
3 сентября 2024, 17:20
Мда, не нужны рээфи учёные.
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
3 сентября 2024, 17:35
это ты такую машину сделал?? -ну я.. -был у меня один такой тоже... крылья сделал... -ну-ну-ну ... -что ну-ну?? я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает...
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