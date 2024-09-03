«Повтори, что сказал»: новосибирскую блогершу избили на прогулке со звездой «Пацанок» — она требовала извинений

Полиция проводит проверку Источник: Виктория Фомина











Новосибирская блогерша Виктория Фомина заявила, что ее избила группа людей. Инцидент произошел, когда Виктория гуляла у входа в парк «У моря Обского» с восьмимесячной дочерью и участницей шоу «Пацанки» Бэллой. В разговоре с корреспондентом НГС Виктория объяснила, что конфликт начался из-за оскорблений в адрес её подруги — прохожие сказали, что Белла похожа на мужчину. После обидчики высказались и в адрес ребёнка девушки.

Плеснули пивом в лицо

— Я такая импульсивная, но Бэлла меня одёрнула и сказала: «Вик, не надо, не обращай внимания». Я просто повернулась и ответила им: «Ребят, придите в себя, не надо так выражаться». Меня начали оскорблять, очень много матов полетело, и мы начали потихоньку уходить. Они орут что-то вслед и тут проскальзывает фраза: «И выродок в коляске у них такой же». Вот это меня конкретно зацепило, как можно про маленького ребёнка вообще такую дичь сказать? Я подхожу и говорю: «А теперь повтори, что ты сказал про ребёнка, и извинись», — вспоминает Виктория.

По словам Виктории, прохожих было трое: мужчина и две женщины. Словесный конфликт спустя пару минут перерос в драку.

— Он плескает из своего стакана пиво мне в лицо и ослепляет меня. Тут же мне прилетает удар, я понимаю, что начинается потасовка, и в ответ даю ему сдачи. Подлетает его женщина, и они начинают меня избивать. Ребёнок напугался, Бэлла не может отойти от него и кричит, чтобы позвать на помощь, — вспоминает Виктория.

По ее словам, на помощь из лчевидцев так никто и не пришел.

— Все люди, которые шли на выход из парка, просто развернулись и шли обратно. Потасовка происходила минут десять, я помню более десяти ударов, после чего мне прилетело в голову и я отключилась на несколько секунд, — продолжает Виктория.

У девушки также вырвали клок волос — по словам Виктории, наращивание обошлось ей в сотню тысяч рублей Источник: Виктория Фомина











Не нашла сумку с айфоном

Когда девушка пришла в себя, Бэлла посоветовала позвать мужа на помощь, но Виктория не смогла найти сумку, в которой был ее айфон. В этой сумке были также ключи от машины, документы и несколько конвертов с деньгами, которые ей подарили на день рождения. Виктория предположила, что сумку могла забрать во время конфликта — она заметила похожую у напавшей на неё девушки.

Бэлла обратилась к прохожим с просьбой о помощи — семья с тремя детьми согласилась проехаться по району в поисках обидчиков.

— Иван и Ирина забрали дочку, коляску и поехали искать их, а я была в патрульной машине, которая к тому моменту уже прибыла на место. Они звонили на мой телефон, но он был отключен. Потом Ивану пришло сообщение, что телефон в сети, трубку в итоге взяли и и сказали приезжать за ним на Приморскую, 33, — говорит Виктория.

Поехала в больницу и попала в ДТП

На место отправились два экипажа там нашли компанию, с которой у Виктории был конфликт. В итоге отделении полиции оказались все участники потасовки, включая Ивана и Ирину, которые стали понятыми. По словам Виктории, в участке оскорбления продолжились.

— Мы заходим в кабинет, а там они начали материть меня дальше, сказали: «Ребят, может договоримся?». То есть на взятку намекали, и всё это при полиции. Полиция не отправила их на освидетельствование. При досмотре у них нашли 150 тысяч рублей наличными, я попросила снять отпечатки пальцев с них — там могли быть мои деньги из конвертов. Мне полиция ответила, что они сами разберутся, как работать. Мне не оказали первую помощь, не отправили в больницу, я в итоге сама поехала за рулём — ещё и врезалась по дороге, потому что у меня голова кружилась, — объясняет сибирячка.

Иван и Ирина помогли подругам найти обидчиков Источник: Виктория Фомина











В больнице у Виктории выявили перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины (копии документов есть в распоряжении редакции). Девушка готовится к госпитализации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что полиция проводит проверку не только по факту избиения, но и из-за хищения имущества. Группа прохожих также написала заявление на Викторию из-за причинения телесных повреждений, уточнили в полиции.