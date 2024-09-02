Тело нашли в картонной коробке: в Бурятии начали расследование убийства ребенка

В Бурятии начали расследование уголовного дела по факту убийства ребенка. По предварительной информации, его тело нашли в сенях частного дома.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия, ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования. Дело об убийстве ребенка возбудил Джидинский межрайонный следственный отдел. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Олег Игуманов.

Информацию о смерти ребенка опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия» во «ВКонтакте». О трагедии рассказали подписчики.

— Нам пишут: в Бурятии нашли мертвым ребенка в картонной коробке. Тело малыша обнаружили в шкафу в сенях. Искать ребенка начали, когда заметили его пропажу. По предварительной информации, малыш умер не своей смертью. Об этом нам сообщил один из подписчиков на условиях конфиденциальности. Информацию предварительно подтвердил собственный источник из силовых структур, — рассказали в паблике.

В августе в Алтайском крае школьник покончил с собой после надругательства отчима . Наши коллеги из NGS22.RU подготовили репортаж из дачного поселка, где обнаружили тело школьника .

Обновлено. Подробности убийства рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Республике Бурятия. Тело грудного ребенка с признаками насильственной смерти нашли в ночь на 1 сентября в доме в улусе Дэдэ-Ичетуй. Возбуждено дело по статье за убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В преступлении подозревают отца ребенка, он дал подробные показания. Мужчине предъявили обвинение. По данным следствия, мужчина 31 августа распивал спиртное со своей сожительницей. Между ними произошла ссора, и обвиняемый нанес телесные повреждения месячной дочери. В результате она погибла.

После этого в гости пришла соседка. Она не обнаружила ребенка и сообщила об этом в полицию. Спрятанное тело нашли на веранде. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.