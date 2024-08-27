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Криминал Тысячу кег с нелегальным алкоголем изъяли в Новосибирске

Тысячу кег с нелегальным алкоголем изъяли в Новосибирске

Контрафактный алкоголь выявили на складе в Кировском районе

1 051
8 комментариев

Общий объем спиртного составил более 57 тысяч литров

Тысячу кег, по 50 литров каждая, с нелегальным алкоголем изъяли полицейские со склада в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в ведомстве, общий объем составил более 57 тысяч литров.

— Предварительно установлено, что часть продукции не задекларировано в специализированной информационной системе, — пояснили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку. По ее результатам ведомство примет соответствующее решение.

Ранее полицейские изъяли четыре машины и 6 тонн фруктов у торговцев в районе бывшей барахолки.

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Комментарии
8
VCN
27 августа 2024, 20:07
Нелегальный - не значит некачественный. Мне жаль!
Гость
27 августа 2024, 20:32
57 000 литров паленого "пива". на складе. за один раз. представляете сколько всего было реализовано такого пива в НСО за 20 лет?
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