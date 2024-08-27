Тысячу кег с нелегальным алкоголем изъяли в Новосибирске

Тысячу кег, по 50 литров каждая, с нелегальным алкоголем изъяли полицейские со склада в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в ведомстве, общий объем составил более 57 тысяч литров.
— Предварительно установлено, что часть продукции не задекларировано в специализированной информационной системе, — пояснили в ведомстве.
Сейчас полиция проводит проверку. По ее результатам ведомство примет соответствующее решение.
Ранее полицейские изъяли четыре машины и 6 тонн фруктов у торговцев в районе бывшей барахолки.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.