Где чаще сажают? По России катится волна громких арестов — кто обогнал Новосибирск и откуда рвение у людей в погонах

Мы изучили аресты чиновников, силовиков и предпринимателей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











2024-й год проходит в Новосибирске под эгидой массовых арестов чиновников, силовиков и бизнесменов. Некоторые, ужаснувшись широте поля деятельности правоохранительных органов, начинают поговаривать о реинкарнации 37-го года прошлого столетия. Но прежде чем делать поспешные выводы, взглянем на статистику. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов сделал выборку медийных арестов в пяти крупных городах, которые освещали сайты Сети городских порталов, и выяснил, на какие преступления сегодня чаще всего обращают внимание следователи и на каком месте в этом списке находится Новосибирск.

В выборку попали аресты представителей власти, бывших и действующих силовиков, предпринимателей, связанных с чиновниками. Мы намеренно взяли за основу задержания, которые вызвали общественный резонанс и с разной долей погружения были освещены в СМИ, чтобы продемонстрировать активность правоохранительных органов в выбранных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске. Все преступления касаются широких сфер деятельности, так или иначе затрагивающих интересы большого круга обывателей.

Москва

Российская столица — ожидаемый лидер по количеству медийных арестов в 2024 году. Могло ли быть иначе? Всего с начала года в Москве проведено 106 резонансных задержаний, которые подробно освещали СМИ.

Громче остальных прогремели аресты высшего руководства Минобороны РФ: теперь бывших замминистра Тимура Иванова и замначальника Генштаба Вадима Шамарина, экс-начальника Главного управления кадров министерства Юрия Кузнецова и др. Сегодня генералов по большей части обвиняют в получении взяток и мошенничествах.

Достается и чиновникам. Например, в июне сотрудники ФСБ задержали бывшего главу департамента Минсельхоза РФ Олега Донских по делу о хищении 2 миллиардов рублей. Не всё спокойно и в Минобрнауки. Там под следствие по делу о взятках попал заместитель одного из департаментов — Дмитрий Журавлёв. Также аресты прошли в Минкультуры, Фонде содействия реформированию ЖКХ, правительстве Московской области и т. д.

Остальные 22 преступления относятся к другим категориям: превышение полномочий, оказание небезопасных услуг, растрата и т. д. Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Бывшие и действующие столичные силовики на себе ощутили результаты работы своих коллег из отделов собственной безопасности. В Московской арестовали задержали замначальника ФСИН, который заведовал поставками продуктов и товаров народного потребления в исправительные колонии. По обвинению во взяточничестве в изолятор отправили экс-начальника Центра по противодействию экстремизму на московском метрополитене, а также несколько полицейских, которые участвовали в незаконной легализации мигрантов.

Громкие аресты московских предпринимателей за истекшие 7 месяцев 2024 года в основном связаны с распутыванием коррупционной сети, опять же сплетенной генералами из Минобороны. При этом были и другие бизнесмены, реализация оперативных материалов по которым выпала как раз на текущий год, но информация о них объективно меркла на фоне мощных скандалов в военном ведомстве.

Особняком в медийном списке стоят политические дела — связанные с оскорблением участников СВО, дискредитацией вооруженных сил и т. д. Москва оказалась единственным регионом, где дела подобного характера продолжают вызывать бурное обсуждение.

Санкт-Петербург

На втором месте в рейтинге медийных арестов также ожидаемо расположилась Северная столица России с показателем в 64 заметных задержания с начала года. Тем не менее истории, прогремевшие на всю страну, в Питере можно пересчитать по пальцам, да и то все обсуждения о них быстро сходили на нет за пределами Ленинградской области, учитывая более насущную повестку.

Самым громким в Санкт-Петербурге стал арест бывшего советника губернатора и экс-директора «СКА Арены» Игоря Забирана. В апреле его обвинили в особо крупной растрате, но детали преступления силовики до сих пор держат в строжайшей тайне. Возможно, речь идет о дальнейшей разработке более высокопоставленных фигурантов.

Если в Москве и в Московской области взятки являются самым популярным основанием для медийных арестов, то в Санкт-Петербурге взяточничество ушло на второй план, пропустив вперед нелегальную миграцию. Тем не менее обвинения в получении подношений предъявлены сотрудникам МЧС, бывшему главе Василеостровского и замглавы Адмиралтейского районов, начальнику таможенного поста «Лесной порт», главе муниципалитета «Звёздное» и т. д. Если говорить о мошенничествах, то в Питере сегодня расследуется несколько: о сомнительной связи «Метростроя» с коммерческой компанией, о хищениях десятков миллионов рублей в управляющих компаниях, об исчезновении 220 миллионов рублей в ГК «ЛенСпецСтрой».

Остальные 44 преступления относятся к другим категориям: превышение полномочий, убийства, коммерческий подкуп и т. д. Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Сложилось ощущение, что в Санкт-Петербурге привлекают к ответственности больше полицейских, чем в Москве. Они будто чаще проходят обвиняемыми по уголовным делам: об организации нелегальной миграции, об избиении задержанных и о нестандартных ситуациях из лихих 90-х. Нелегальная миграция, кстати, в Санкт-Петербурге находится под пристальным вниманием силовиков, и за прошедшие полгода они организовали аресты 17 человек, которые, по версии следствия, способствовали незаконным потокам гастарбайтеров в регион.

Предприниматели не ускользнули от всевидящего ока правоохранительных органов. Немало шума наделало уголовное дело против бизнесменов, приближенных к миллиардеру Темуру Псутури, которых обвинили в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

Была и ставшая традиционной для Санкт-Петербурга «расчлененка», но ее мы не учитываем, поскольку в большинстве случаев она является следствием бытовых преступлений.

Новосибирск

В Новосибирске в последние полгода уже сформировалось мнение, что город буквально захлестнула волна арестов, но в сравнении с Москвой и Санкт-Петербург столица Сибири выглядит относительно блекло: 27 медийных задержаний в 2024 году.

Зато силовики по примеру столиц мерной поступью шагают по головам влиятельных чиновников, предпринимателей и своих коллег. Самым громкими в 2024 году можно по праву считать арест регионального министра ЖКХ Дениса Архипова, которого обвинили в особо крупных растратах. В течение года, как снежный ком, список уголовных дел обрастает преследованиями чиновников мэрии: Константина Васильева, Олеси Богомазовой и Виталия Витухина, бизнесменов, плотно связанных с исполнением госконтрактов: Отто Сопроненко, Владимира Дятлова, Натальи Фазлыевой, наконец, управленцев муниципальных предприятий — Михаила Полубатонова, Константина Анакина, Дмитрия Мальцева, Андрея Зыкова и многие другие.

В Новосибирске количество медийных арестов уложилось в четыре категории Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

2024 год стал концом эпохи бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирской области Владимира Вялкова, его обвиняют в получении очень крупных взяток, и сейчас следователи продолжают подсчитывать возможные подношения, сумма которых уже перевалила за несколько десятков миллионов рублей. В камерах изолятора также закрыли экс-начальника новосибирских участковых Владаса Дунаускаса, бывшего начальника ОЭБиПК Железнодорожного района Виталия Монастырёва, начальника отдела инспекции ФНС Расима Ибрагимли, оперативника уголовного розыска Ивана Качурина и др. Правоохранительные и надзорные органы в Новосибирске под прицелом.

Силовики не обошли стороной и бизнесменов из 90-х. В СИЗО находятся авторитетные предприниматели, имеющие связи и влияние, но не сумевшие (может быть, пока) проигнорировать претензии людей в погонах: Мераби Тостиашвили и Евгений Богорад. Первого обвиняют в передаче взятки, второго — в афере с заемными деньгами.

Итого чаще всего в Новосибирске с помпой арестовывают подозреваемых в мошенничестве, на втором месте — взятки, на третьем — превышение или злоупотребление полномочиями, в конце списка — растраты.

Екатеринбург

В Екатеринбурге живет плюс-минус столько же человек, сколько в Новосибирске (около 1,5 миллиона), но медийных арестов в столице Урала случилось в 2 раза меньше, чем в столице Сибири. На этом фоне заявления сибиряков о волне арестов приобретают отчасти обоснованный характер.

Взятки в Екатеринбурге — самый распространенный вид резонансных преступлений. Одно из самых громких дел — против главного борца с коррупцией в Свердловской области Андрея Дьякова. Не в пример новосибирскому коллеге сумма взяток, которые вменяют полицейскому, уже перевалила за 200 миллионов рублей.

Взятки стали самым популярным обвинением чиновников, политиков и силовиков Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Преследование Дьякова, в свою очередь, вылилось из дела против бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой. Ее обвинили в крупном мошенничестве с возмещением НДС по контрактам Минобороны. Пока в деле фигурирует сумма ущерба в размере 50 миллионов рублей.

Возможными взяточниками уральские силовики также назвали экс-министра транспорта Василия Старкова, замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, главу первоуральского «Водоканала» Сергея Матафонова, экс-депутата Павла Мякишева и др.

Полицейские в Екатеринбурге отметились возможной причастностью к убийствам и торговле наркотиками — всего задержано четыре человека, в том числе экс-глава антинаркотического отдела Владислав Соболь.

Всего — 13 резонансных арестов.

Челябинск

Наконец, Челябинск. Город, который граничит с Казахстаном и объективно пропускает через себя огромное количество мигрантов, не отметился ни одним громким уголовным делом об организации нелегальной миграции.

В 2024 году внимание медиа чаще всего было приковано к делам о взятках: в Челябинске обвинили вице-мэра Сергея Репринцева, чиновника, занимавшегося дорожным хозяйством, Дмитрия Шиляева, подполковника Росгвардии Сергея Самохина.

В Челябинске официально проживает 1,2 млн человек Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

В мошенничестве, по версии следствия, оказался замешан главврач Челябинского областного центра онкологии Дмитрий Ростовцев, в крупной растрате бюджетных средств — вице-президент Всероссийского общества глухих Евгений Безруков.

Пожалуй, самым громким арестом текущего года можно считать арест гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского. Его обвинили в педофилии: якобы пожилой управленец предавался любовным утехам в офисе с 15–16-летними девушками.

И всё. Итог — 8 резонансных арестов за семь с половиной месяцев 2024 года.

Мнение эксперта

В 2024 году резонансных арестов в Новосибирске происходит больше, чем обычно, признал директор аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. По его словам, сработал эффект «отложенного спроса» — силовики активизировали работу после кампаний по выборам губернатора и президента, которые так или иначе влияли на сдерживание криминальной повестки.

— Во-вторых, в Новосибирске происходят значительные изменения во властном истеблишменте. Центры политического влияния ведут незримую борьбу на фоне смены команды в мэрии и в рамках подготовки к большой кампании по выборам в Законодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска. Это отражается и в уголовной плоскости, — подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной нахлынувшей волны арестов Андрей Кузнецов видит ротацию кадров в силовых ведомствах. Он отмечает, что вновь пришедшие руководители правоохранительных структур могут «подчищать клиентелу» своих предшественников. При этом последствий массовых задержаний не избежать, отмечает специалист.

— Очевидные последствия — демотивация чиновников к принятию непростых решений, требующих хоть малейшего отклонения от линейного шаблона, и запредельная формализация подрядов с бюджетными деньгами, существенно снижающая темпы работ, — отметил Андрей Кузнецов.

По его словам, сегодня для силовиков заметно расширили список признаков, по которым то или иное действие могут считать преступным, а шансы оправдаться стремятся к нулю. В результате, резюмирует эксперт, воспитательный эффект от уголовного преследования и приговора в целом может быть утрачен.