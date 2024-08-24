Четверо погибших и четверо раненых. Всё о захвате заключенными колонии под Волгоградом — в одном видео

Источник: Сеть городских порталов

23 августа взяли в плен сотрудников исправительного учреждения ИК-19 под Волгоградом. По данным ведомства, погибли четверо сотрудников, еще четверо пострадали.

Боевиков также было четверо. Они выдвинули требования, а в случае преследования угрожали убить заложников. Прибывший на место спецназ предпринял штурм колонии. В результате операции террористы были ликвидированы, а сотрудники колонии — освобождены.

Что известно о случившемся — рассказываем в коротком видео.

