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Криминал Захват колонии в Волгограде Четверо погибших и четверо раненых. Всё о захвате заключенными колонии под Волгоградом — в одном видео

Четверо погибших и четверо раненых. Всё о захвате заключенными колонии под Волгоградом — в одном видео

Собрали главную информацию о событиях в Суровикино

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3 комментария

23 августа взяли в плен сотрудников исправительного учреждения ИК-19 под Волгоградом. По данным ведомства, погибли четверо сотрудников, еще четверо пострадали.

Боевиков также было четверо. Они выдвинули требования, а в случае преследования угрожали убить заложников. Прибывший на место спецназ предпринял штурм колонии. В результате операции террористы были ликвидированы, а сотрудники колонии — освобождены.

Что известно о случившемся — рассказываем в коротком видео.

За ходом операции мы следили в режиме онлайн. Почему заключенные-мусульмане второй раз захватывают российскую колонию и откуда у них оружие — читайте в отдельном разборе.

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Комментарии
3
Гость
24 августа 2024, 00:21
Привет. А Вы в целом как? С каждым моим сообщением, я могу писать все меньше - все удаляют. Но я с Вами. Други, я с Вами. Я Всегда с Вами. Успокоить, повеселить...
Гость
24 августа 2024, 00:49
Владимир Владимирович целует коран. Так что будущее он нам показал. Исламизация идет полным ходом
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