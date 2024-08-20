«Путь шел через гаражи»: в Новосибирске толпа мужчин напала на 14-летнего подростка

Полиция проводит проверку инцидента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Кировском районе Новосибирска группа мужчин избила 14-летнего парня. Об этом НГС рассказала старшая сестра подростка Ольга.

По словам сибирячки, инцидент произошел вечером 16 августа на улице Зорге — между домами № 203 и № 243.

— Мы возвращались домой — там путь всегда идет через гаражи. В одном из этих гаражей регулярно сидит и выпивает компания мужчин — всем около 35 лет и больше. Моему брату 14 лет. Они и раньше что-то выкрикивали, когда мы проходили мимо, но в этот раз всё зашло дальше, — вспоминает Ольга.

Женщина заявила, что мужчины начали бить и пинать ногами ее брата, приговаривая: «Сейчас ты получишь по заслугам».

— Мы не знаем этих людей, поэтому даже не знаю, чем им не угодил подросток. У моего брата в синяках вся голова, спина и руки. Заключение на руки нам еще не выдали, — недоумевает сибирячка.

Ольга написала заявление в Кировский отдел полиции № 8. В областном МВД подтвердили эту информацию.

— Заявление зарегистрировано. Устанавливаются личности подозреваемых. Проводится проверка, — сообщили НГС в правоохранительном ведомстве.