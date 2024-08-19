Экс-главу департамента транспорта оставили в СИЗО ещё на два месяца — его обвиняют в превышении полномочий

Константин Васильев останется под стражей до октября Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Дзержинский районный суд продлил арест экс-главы транспортного департамента мэрии Новосибирска Константина Васильева. Об этом в понедельник, 19 августа сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Суд вынес решение о продлении срока содержания Васильева под стражей 15 августа — он пробудет в СИЗО до 20 октября. Постановление не вступило в силу.

Константина Васильева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Речь идёт о 48 миллионах рублей, которые МП «Метро МиР» получило на разработку проектно-сметной документации на строительство дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». По версии следствия, Васильев согласовал отчёт муниципального предприятия, который содержал ложные сведения о выполнении работ.

Ранее НГС разбирался в подробностях уголовного дела — адвокат бывшего чиновника Евгений Добрынин утверждал, что следствию было известно, что соглашение продолжает действовать. По мнению юриста, уголовное преследование — показательное.

Константина Васильева задержали в марте 2024 года, он занимал пост с 1 октября 2021 года, сменив Романа Дронова. Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., по специальности «командная тактическая авиация» и получил квалификацию летчика-инженера. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работал в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.