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Криминал Экс-главу департамента транспорта оставили в СИЗО ещё на два месяца — его обвиняют в превышении полномочий

Экс-главу департамента транспорта оставили в СИЗО ещё на два месяца — его обвиняют в превышении полномочий

Ранее адвокат экс-чиновника назвал дело показательным

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3 комментария

Константин Васильев останется под стражей до октября

Дзержинский районный суд продлил арест экс-главы транспортного департамента мэрии Новосибирска Константина Васильева. Об этом в понедельник, 19 августа сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Суд вынес решение о продлении срока содержания Васильева под стражей 15 августа — он пробудет в СИЗО до 20 октября. Постановление не вступило в силу.

Константина Васильева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Речь идёт о 48 миллионах рублей, которые МП «Метро МиР» получило на разработку проектно-сметной документации на строительство дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». По версии следствия, Васильев согласовал отчёт муниципального предприятия, который содержал ложные сведения о выполнении работ.

Ранее НГС разбирался в подробностях уголовного дела — адвокат бывшего чиновника Евгений Добрынин утверждал, что следствию было известно, что соглашение продолжает действовать. По мнению юриста, уголовное преследование — показательное.

Константина Васильева задержали в марте 2024 года, он занимал пост с 1 октября 2021 года, сменив Романа Дронова. Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., по специальности «командная тактическая авиация» и получил квалификацию летчика-инженера. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работал в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

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Комментарии
3
Гость
19 августа 2024, 15:54
Военный, Родина в опасности!
Гость
19 августа 2024, 16:03
Дело было бы показательным, если бы всё, за что отвечал дептранс, находилось хотя бы в удовлетворительном состоянии. А так, имеем что имеем - полная разруха при освоенных миллиардах.
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