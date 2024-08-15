Взятки за покровительство: томскому судье вынесли приговор в Новосибирске

Сумма двух взяток составила почти 900 тысяч рублей Источник: Новосибирский областной суд











15 августа в Новосибирском областном суде завершилось повторное рассмотрение дела Виталия Бажилина — судьи Молчановского районного суда Томской области.

Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». Виталия Бажилина признали виновным в двух эпизодах получения взяток. Согласно решению суда, первую, в размере 731 тысячи рублей, он получил от предпринимателя за содействие в решении спорных вопросов в его пользу и за общее покровительство. В то время Бажилин работал старшим помощником прокурора города Северска.



Вторую взятку в размере 160 тысячи рублей Виталий Бажилин получил от того бизнесмена, уже будучи судьей, за общее покровительство, спокойное ведение бизнеса и недопущение привлечения его к административной или иной ответственности.



Хотя подсудимый категорически отрицал свою причастность, утверждая, что деньги были процентами от инвестиций в бизнес предпринимателя, суд признал Виталия Бажилина виновным. В качестве наказания ему назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, Бажилин лишен права работать в судебной системе и правоохранительных органах в течение 5 лет.

Приговор пока не вступил в силу, у сторон есть 15 дней на его обжалование. Ранее суд оправдывал Виталия Бажилина по второму эпизоду, но апелляционная инстанция отменила этот приговор.



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