Основателя компании «Тайгер-Сибирь» отправят в колонию — он похитил со свалки мусор на 200 миллионов

Свалки — место, где предприниматели зарабатывают миллионы, сортируя и вывозя вторсырьё Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Центральном суде Барнаула огласили приговор по делу новосибирского предпринимателя, сооснователя новосибирской компании по раздельному сбору мусора «Тайгер-Сибирь» Владимира Прахта. Бизнесмена признали виновным в попытке дать взятку (ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ) в сумме около 37 миллиона рублей за пользование участком на барнаульской свалке.

— Владимиру Прахту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того обвиняемому назначен штраф в размере 74,7 миллиона рублей, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, в 2018 году Владимир Прахт подписал договор с акционерным обществом «ЭКО-комплекс» (принадлежит алтайским властям) на аренду части земельного участка, который расположен в границах барнаульской свалки твердых бытовых отходов. При этом договор носил формальный характер и обосновывал нахождение на мусорном полигоне сотрудников новосибирской компании, которые сортировали и вывозили вторсырьё. За продолжение взаимовыгодного сотрудничества Прахт, уверяют следователи, предложил руководству «ЭКО-комплекса» взятку в 37 миллионов рублей.

Деньги новосибирский предприниматель передал через экс-главу Алтайской федерации бокса Армена Тонояна, который присвоил деньги себе. Его обвинили в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Сегодня в Октябрьском суде Барнаула продолжается рассмотрение дела против экс-директора «ЭКО-комплекса» Вкитора Карла, который сдал Владимиру Прахту участок барнаульской свалки в аренду. Его обвиняют в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), поскольку, по версии следствия, договор с новосибирским предпринимателем повлёк хищение вторсырья с барнаульского полигона на сумму более 202 миллионов рублей.

В Новосибирске экс-директор местного мусорного регоператора МУП «САХ» Андрей Зыков продолжает находиться в СИЗО. Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных миллионов, которые он потратил на себя.