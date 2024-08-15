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Криминал Основателя компании «Тайгер-Сибирь» отправят в колонию — он похитил со свалки мусор на 200 миллионов

Основателя компании «Тайгер-Сибирь» отправят в колонию — он похитил со свалки мусор на 200 миллионов

Новосибирец Владимир Прахт должен выплатить крупный штраф

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54 комментария
Свалки — место, где предприниматели зарабатывают миллионы, сортируя и вывозя вторсырьё

В Центральном суде Барнаула огласили приговор по делу новосибирского предпринимателя, сооснователя новосибирской компании по раздельному сбору мусора «Тайгер-Сибирь» Владимира Прахта. Бизнесмена признали виновным в попытке дать взятку (ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ) в сумме около 37 миллиона рублей за пользование участком на барнаульской свалке.

— Владимиру Прахту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того обвиняемому назначен штраф в размере 74,7 миллиона рублей, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, в 2018 году Владимир Прахт подписал договор с акционерным обществом «ЭКО-комплекс» (принадлежит алтайским властям) на аренду части земельного участка, который расположен в границах барнаульской свалки твердых бытовых отходов. При этом договор носил формальный характер и обосновывал нахождение на мусорном полигоне сотрудников новосибирской компании, которые сортировали и вывозили вторсырьё. За продолжение взаимовыгодного сотрудничества Прахт, уверяют следователи, предложил руководству «ЭКО-комплекса» взятку в 37 миллионов рублей.

Деньги новосибирский предприниматель передал через экс-главу Алтайской федерации бокса Армена Тонояна, который присвоил деньги себе. Его обвинили в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Сегодня в Октябрьском суде Барнаула продолжается рассмотрение дела против экс-директора «ЭКО-комплекса» Вкитора Карла, который сдал Владимиру Прахту участок барнаульской свалки в аренду. Его обвиняют в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), поскольку, по версии следствия, договор с новосибирским предпринимателем повлёк хищение вторсырья с барнаульского полигона на сумму более 202 миллионов рублей.

В Новосибирске экс-директор местного мусорного регоператора МУП «САХ» Андрей Зыков продолжает находиться в СИЗО. Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных миллионов, которые он потратил на себя.

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Комментарии
55
lexxxer
15 августа 2024, 11:34
Я правильно понял, что человек организовал бизнес по переработке гниющего мусора и за это получил 4 года строгача и многомиллионный штраф?
Гость1979
15 августа 2024, 12:04
«Формальный договор», как его называют в деле, принес бюджету Барнаула более 5 млн. Руб. Арендных платежей. После расторжения договора с компанией Прахта (2 года назад), не появилось ни одной компании, кто бы даже за те же деньги готов был делать эту «сверх прибыльную» работу. По итогу Бюджет получает 0 руб. Свалка начала разрастаться еще больше. Где логика в нашей стране?
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