«Сами расследовали его гибель»: экс-полицейских из Усть-Тарки будут судить за убийство 10-летней давности

Бывших силовиков обвиняют в убийстве, совершенном в 2013 году Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела против бывших полицейских, обвиняемых в убийстве жителя Усть-Таркского района в 2013 году. Об этом в среду сообщили в Следственном комитете по региону.



Двух бывших сотрудников полиции из отделения «Усть-Таркское» обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий, халатности, убийстве и хищении огнестрельного оружия с использованием служебного положения.

По данным следствия, в 2013 году двое полицейских применили необоснованное насилие к жителю Усть-Таркского района, а затем убили его и спрятали тело, скрыв улики. В 2021 году один из обвиняемых также применил насилие к другому местному жителю и халатно отнесся к своим обязанностям при сопровождении уголовного дела. Второй обвиняемый, используя служебное положение, похитил оружие.

Дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

Уголовное дело бывших силовиков связано с убийством 15-летней девочки в селе Яркуль. Ранее НГС писал, что арестованный по делу о гибели ребёнка начальник отделения участковых и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Таркский» Александр Кунц мог стать подозреваемым по еще одному делу об убийстве. Вторым фигурантом уголовного дела стал начальник уголовного розыска ОП «Усть-Таркское» Алексей Бороздин.

Весной 2013 года в полицию обратилась жительница Усть-Тарского района с информацией о пропаже брата. К сибирячке якобы направился Алексей Бороздин для опроса, но результаты проверки в Следственный комитет не были переданы. В апреле в селе нашли тело родственника женщины, на место происшествия, по данным телеграм-канала Baza, выезжал Александр Кунц. Выяснилось, что специалисты не нашли следов насильственной смерти, из-за чего в СК отказали в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела, сообщал Telegram-канал Baza. Они сами расследовали гибель мужчины, утверждал источник.

Ранее суд вернул в прокуратуру дело экс-полицейских из Усть-Тарки — в обвинительном заключении нашли нарушения.