Новосибирец и его подельник получили меньше 10 лет колонии за жестокое убийство — жертвами стали две женщины и ребенок

Трагедия произошла 21 сентября 1994 года Источник: СУ СК РФ по Оренбургской области











Суд вынес приговор по уголовному делу о тройном убийстве в отношении жителей Новосибирска и Омска. По данным суда, 29 лет назад они расправились с семьей в Оренбурге — жертвами стали ребенок и две женщины, одна из них была беременной.



Подробности раскрыли в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области. Следствие и суд установили, что трагедия произошла 21 сентября 1994 года. Фигуранты проникли в квартиру 48-летней предпринимательницы в доме на улице Родимцева в Оренбурге. Они нанесли колото-резаные раны хозяйке жилья, ее 19-летней дочери, которая была на пятом месяце беременности, и 10-летнему сыну.



— Предполагая, что после нанесенных ножевых ранений потерпевшие могут выжить, осужденные, используя веревку, найденную в жилище, задушили последних, после чего приняли меры к сокрытию следов совершенного преступления, — сообщили следователи.



По информации ведомства, фигуранты похитили имущество женщины на сумму более 15 миллионов рублей. Тела жителей квартиры нашли 23 сентября, следователи возбудили уголовное дело.



В пресс-службе прокуратуры Оренбургской области уточнили, что злоумышленники скрылись с места происшествия и купили поддельные паспорта, их задержали в Омской и Новосибирской областях в 2023 году.

— Несмотря на то, что оба злоумышленника проживали под другими фамилиями, задержание одного из них произведено на территории Омской области, а второго — в городе Новосибирске, — сообщили в СК.



Фигурантов признали виновными по п.п. «а», «г», «ж», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, а также двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).



Приговором суда одному из них назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет 2 месяца в исправительной колонии общего режима, второму — 9 лет 3 месяца в колонии строгого режима.