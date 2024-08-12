НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 747мм 47%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

В Новосибирске площадки завалили мусором — видео

Оставили без забора
Как защититься от мошенников
Как Сбер пиарит Алтай
Жизнь как в кино
Запрещённые программисты
Где учатся отличники
Работает со смертью
Плохое зрение — бич 21 века
Самолёты стали чаще ломаться
НГС в Telegram
Криминал Новосибирец и его подельник получили меньше 10 лет колонии за жестокое убийство — жертвами стали две женщины и ребенок

Новосибирец и его подельник получили меньше 10 лет колонии за жестокое убийство — жертвами стали две женщины и ребенок

Одна из погибших была беременна

529
3 комментария
Трагедия произошла 21 сентября 1994 года

Суд вынес приговор по уголовному делу о тройном убийстве в отношении жителей Новосибирска и Омска. По данным суда, 29 лет назад они расправились с семьей в Оренбурге — жертвами стали ребенок и две женщины, одна из них была беременной.

Подробности раскрыли в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области. Следствие и суд установили, что трагедия произошла 21 сентября 1994 года. Фигуранты проникли в квартиру 48-летней предпринимательницы в доме на улице Родимцева в Оренбурге. Они нанесли колото-резаные раны хозяйке жилья, ее 19-летней дочери, которая была на пятом месяце беременности, и 10-летнему сыну.

— Предполагая, что после нанесенных ножевых ранений потерпевшие могут выжить, осужденные, используя веревку, найденную в жилище, задушили последних, после чего приняли меры к сокрытию следов совершенного преступления, — сообщили следователи.

По информации ведомства, фигуранты похитили имущество женщины на сумму более 15 миллионов рублей. Тела жителей квартиры нашли 23 сентября, следователи возбудили уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры Оренбургской области уточнили, что злоумышленники скрылись с места происшествия и купили поддельные паспорта, их задержали в Омской и Новосибирской областях в 2023 году.

— Несмотря на то, что оба злоумышленника проживали под другими фамилиями, задержание одного из них произведено на территории Омской области, а второго — в городе Новосибирске, — сообщили в СК.

Фигурантов признали виновными по п.п. «а», «г», «ж», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, а также двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

Приговором суда одному из них назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет 2 месяца в исправительной колонии общего режима, второму — 9 лет 3 месяца в колонии строгого режима.

В августе в Бердске в квартире после пожара нашли обгоревшее тело женщины. Выяснилось, что это не несчастный случай, а убийство.

ПО ТЕМЕ
Тройное убийство Уголовное дело Убийство Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
урлулуу
12 августа 2024, 17:25
Скоро увидим их в статусе героев России
Гость
12 августа 2024, 17:31
За убийство ребенка и двух женщин, одна из которой была беременна - 9 лет За антивоенные ценники - 7 лет Вот и всё что нужно знать о российском "правосудии". Я уж не говорю о том, что эти еще чего доброго через полгода окажутся на свободе в качестве "новой элиты".
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Тата Чуева,47

Max4,34

Олечка,27

Андрюха,40

Владимир,51

Ольга,49

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление