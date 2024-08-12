Алтайская полиция начала проверку из-за надписи на скале — ее оставила жительница Новосибирска

Девушка написала на скале свою фамилию Источник: vkurse22 / t.me











Полиция Республики Алтай начала проверку из-за надписи, которую оставили блогеры из Новосибирска на одной из скал по дороге в Чемал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

— В настоящее время после поступившего в полицию обращения от жителей Республики Алтай проводится проверка. Лица, причастные к нанесению надписей, установлены. Они являются жителями Новосибирска. Рассматривается вопрос об их привлечении к административной ответственности, — объяснили в полиции Республикик Алтай.

Привлечь блогеров могут по статье Закона Республики Алтай за «Несанкционированное нанесение надписей, рисунков на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, в том числе на скалах». Наказание по статье — административный штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Девушку, которая написала на скале свою фамилию, сняли на видео местные жительницы. Когда кадры опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22», девушка заявила, что приехала на Алтай во второй раз, но не знала, что рисовать на скалах нельзя.