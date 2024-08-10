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Криминал эксклюзив «Осталась лужа крови»: в центре Новосибирска на мужчину напали с ножом — видео конфликта

«Осталась лужа крови»: в центре Новосибирска на мужчину напали с ножом — видео конфликта

Заявления в полицию из-за конфликта не поступали

7 656
64 комментария
Инцидент произошел во дворе дома на улице Сибирской

В Железнодорожном районе Новосибирска мужчина напал на другого с ножом. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Максим.

Инцидент произошел около 13:30 в субботу, 10 августа, во дворе дома по адресу Сибирская, 17.

— Мужчина с ножом напал на другого. На место приезжали сотрудники полиции и скорая. На месте происшествия осталась лужа крови, — рассказал НГС Максим.

На присланном новосибирцем видео запечатлены двое мужчин, один из которых стоит на коленях, а второй стоит рядом с ножом в руках. Нападавший пинает своего оппонента в область головы, отходит в сторону, возвращается и что-то говорит. Рядом с пострадавшим видно лужу крови.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что сообщение по факту конфликта поступало в отдел полиции №2 «Железнодорожный». Прибывшие на место сотрудники никого не обнаружили, в том числе и потерпевшего.

Полицейские провели поквартирный обход ближайших домов, чтобы найти свидетелей или участников конфликта. На данный момент заявления или сообщения в полицию из медучреждения не поступали.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска мужчина после перепалки ударил оппонента топором по уху. Инцидент произошел на улице Александра Еремина.

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Комментарии
64
shamank331
10 августа 2024, 16:15
Интересно, через сколько приехали доблестные полицаи, чтоб никого не обнаружить? Второе, почему тот кто позвонил в полицию не позвонил в скорую? В третьих, Почему тот кто снял видео был не найден полицией и ей пришлось сделать обход квартир, который не выявил свидетелей или потерпевшего? В четвёртых, почему не задержан нападавший, ведь факт ножевого нападения на лицо, есть куча камер где просто обязан засветиться напавший, то есть оперативно по горячему его ловить и не собирались, может потом опера камеры отсмотрят и чудом могут найти, если и он рядом живущий или максимум отследят до посадки в электропоезд и ищи ветра в поле если он приезжий или местный но путающий след, если мозгатхватит с этого поезда сойти не в райцентре, то под камеры не попадёт и считай ушёл чисто.
mirror
10 августа 2024, 17:29
Скоро вернутся hерои сэвэо, то ли ещё будет, когда у них деньги закончатся... страшно жуть как.
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