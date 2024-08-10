«Осталась лужа крови»: в центре Новосибирска на мужчину напали с ножом — видео конфликта

Инцидент произошел во дворе дома на улице Сибирской Источник: Читатель НГС Максим, Густаво Зырянов/ NGS.RU











В Железнодорожном районе Новосибирска мужчина напал на другого с ножом. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Максим.



Инцидент произошел около 13:30 в субботу, 10 августа, во дворе дома по адресу Сибирская, 17.



— Мужчина с ножом напал на другого. На место приезжали сотрудники полиции и скорая. На месте происшествия осталась лужа крови, — рассказал НГС Максим.

Источник: Читатель НГС Максим

На присланном новосибирцем видео запечатлены двое мужчин, один из которых стоит на коленях, а второй стоит рядом с ножом в руках. Нападавший пинает своего оппонента в область головы, отходит в сторону, возвращается и что-то говорит. Рядом с пострадавшим видно лужу крови.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что сообщение по факту конфликта поступало в отдел полиции №2 «Железнодорожный». Прибывшие на место сотрудники никого не обнаружили, в том числе и потерпевшего.



Полицейские провели поквартирный обход ближайших домов, чтобы найти свидетелей или участников конфликта. На данный момент заявления или сообщения в полицию из медучреждения не поступали.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска мужчина после перепалки ударил оппонента топором по уху. Инцидент произошел на улице Александра Еремина.

