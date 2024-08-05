Директор картонно-бумажного комбината пойдет под суд за загрязнение природы на 200 млн рублей — он сливал отходы в овраг

Первыми забили тревогу жители Красного Яра Источник: читатель НГС











Следователи СК закончили работу над уголовным делом о бесконтрольном сливе отходов картонно-бумажного завода в овраг. Об этом рассказали в пресс-службе областного следственного управления ведомства.

— По данным следствия, с марта 2021 по август 2022 года обвиняемый при производстве гофрированной бумаги и картона допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения путем систематического сброса отходов производства на близлежащую территорию, что привело к загрязнению и порче земли, а также гибели произраставшей на них растительности. Размер причиненного вреда превысил 200 миллионов рублей, — сообщили в следственном комитете.

Экологические бедствие произошло на территории Кубовинского сельского совета, в районе села Красный Яр.

Впервые о загрязнении окружающей среды в районе Красного Яра сообщили местные жители. Они не раз выражали беспокойство по поводу состояния леса рядом с комбинатом. Люди заявили, что предприятие сливает отходы в большой овраг на огороженной территории. Корреспондент НГС побывал на указанной территории и ужаснулся происходящему за забором КБК. Вскоре после публикации глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по статье 246 УК РФ из-за произошедшего в Красном Яру.



Следователи пришли к выводу, что генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорь Диденко виноват в загрязнении окружающей среды, однако изначально, по данным источника НГС, ущерб от его действий эксперты оценивали как вдвое больший — порядка 400 миллионов рублей. Комбинат систематически сливал жидкие производственные отходы на землю Кубовинского сельсовета. В августе 2022 года специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Они определили, что почва была загрязнена на площади почти в 1 га отходами IV и V классов опасности.

По данным сервиса Rusprofile, за 2023 год АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» заработал 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 193 миллиона рублей.

В ближайшее время уголовное дело начнет рассматривать суд, Игорю Диденко грозит дор 5 лет лишения свободы.