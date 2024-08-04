НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 741мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста

Дедпул и революция «Марвел»
Новосибирск ведет соцсети
Как прожить вместе 60 лет
Где учатся отличники
Война в ТСЖ
Плохое зрение — бич 21 века
На Lexus сбил двух детей
Разоблачили мифы об имплантах
Новосибирцы про 100 дней мэра
НГС в Telegram
Криминал Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Сибири — женщина попыталась скрыться с места ДТП

Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Сибири — женщина попыталась скрыться с места ДТП

Следственный комитет возбудил уголовное дело

3 122
27 комментариев
В отношении сотрудницы проводится служебная проверка

Сотрудница полиции в Кузбассе сбила 73-летнего пенсионера, который шел по обочине дороги и катил велосипед. Медицинское освидетельствование показало, что водитель была пьяна, сообщает в воскресенье, 5 августа, пресс-служба Следственного комитета Кузбасса.

ДТП произошло 3 августа около девяти часов вечера в Мариинске на улице Школьной. Сотрудница городского отдела МВД ехала на своем Mitsubishi Lancer и сбила мужчину, который шел в том же направлении по обочине дороги и катил велосипед.

В Сети появились кадры с камер уличного наблюдения. На одном из видео видно, что водитель на большой скорости проволокла пенсионера на капоте несколько метров. После ДТП женщина вышла из машины, осмотрелась и попыталась вновь сесть за руль. В этот момент к ней подошли очевидцы произошедшего, после чего водитель вернулась к жертве аварии. В социальных сетях свидетели утверждают, что отобрали у сотрудника полиции ключи от авто, так как она собиралась уехать.

На другую камеру попал сам момент столкновения. Здесь можно заметить, что красный автомобиль виляет по дороге, его заносит на обочину, где он сталкивается с велосипедистом.

Мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Сотрудники полиции подвергли коллегу медицинскому освидетельствованию, исследование показало наличие алкоголя в крови. В автоаварии женщина получила травму головы и сейчас находится в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). После выписки в отношении фигурантки изберут меру пресечения.

Также в отношении сотрудницы проводится служебная проверка.

— Сотрудник будет уволена по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее в Тогучине произошло страшное ДТП. По официальной информации, черный Lexus выехал на встречную полосу и врезался в мопед, на котором сидели двое подростков — мальчики 14 и 15 лет. Оба получили серьезные травмы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мариинск Сотрудница полиции Машина сбила велосипедиста ДТП Уголовное дело
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY13
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Мон@шка60+
4 августа 2024, 22:02
Жалко деда. Соболезнования семье.
diver
4 августа 2024, 22:24
Увольнение может быть по отрицательным мотивам, а основания для увольнения - всегда положительные
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Раджив,47

Алексей,42

Диана,51

Оксана,37

Alex,36

Игорь,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление