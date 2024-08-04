Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Сибири — женщина попыталась скрыться с места ДТП

Сотрудница полиции в Кузбассе сбила 73-летнего пенсионера, который шел по обочине дороги и катил велосипед. Медицинское освидетельствование показало, что водитель была пьяна, сообщает в воскресенье, 5 августа, пресс-служба Следственного комитета Кузбасса.
ДТП произошло 3 августа около девяти часов вечера в Мариинске на улице Школьной. Сотрудница городского отдела МВД ехала на своем Mitsubishi Lancer и сбила мужчину, который шел в том же направлении по обочине дороги и катил велосипед.
В Сети появились кадры с камер уличного наблюдения. На одном из видео видно, что водитель на большой скорости проволокла пенсионера на капоте несколько метров. После ДТП женщина вышла из машины, осмотрелась и попыталась вновь сесть за руль. В этот момент к ней подошли очевидцы произошедшего, после чего водитель вернулась к жертве аварии. В социальных сетях свидетели утверждают, что отобрали у сотрудника полиции ключи от авто, так как она собиралась уехать.
На другую камеру попал сам момент столкновения. Здесь можно заметить, что красный автомобиль виляет по дороге, его заносит на обочину, где он сталкивается с велосипедистом.
Мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Сотрудники полиции подвергли коллегу медицинскому освидетельствованию, исследование показало наличие алкоголя в крови. В автоаварии женщина получила травму головы и сейчас находится в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). После выписки в отношении фигурантки изберут меру пресечения.
Также в отношении сотрудницы проводится служебная проверка.
— Сотрудник будет уволена по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс-служба полиции.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.
Ранее в Тогучине произошло страшное ДТП. По официальной информации, черный Lexus выехал на встречную полосу и врезался в мопед, на котором сидели двое подростков — мальчики 14 и 15 лет. Оба получили серьезные травмы.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.