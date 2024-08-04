Пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста в Сибири — женщина попыталась скрыться с места ДТП

В отношении сотрудницы проводится служебная проверка Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Сотрудница полиции в Кузбассе сбила 73-летнего пенсионера, который шел по обочине дороги и катил велосипед. Медицинское освидетельствование показало, что водитель была пьяна, сообщает в воскресенье, 5 августа, пресс-служба Следственного комитета Кузбасса.

ДТП произошло 3 августа около девяти часов вечера в Мариинске на улице Школьной. Сотрудница городского отдела МВД ехала на своем Mitsubishi Lancer и сбила мужчину, который шел в том же направлении по обочине дороги и катил велосипед.

В Сети появились кадры с камер уличного наблюдения. На одном из видео видно, что водитель на большой скорости проволокла пенсионера на капоте несколько метров. После ДТП женщина вышла из машины, осмотрелась и попыталась вновь сесть за руль. В этот момент к ней подошли очевидцы произошедшего, после чего водитель вернулась к жертве аварии. В социальных сетях свидетели утверждают, что отобрали у сотрудника полиции ключи от авто, так как она собиралась уехать.

Источник: Инцидент Кузбасс / T.me

На другую камеру попал сам момент столкновения. Здесь можно заметить, что красный автомобиль виляет по дороге, его заносит на обочину, где он сталкивается с велосипедистом.

Источник: Инцидент Кузбасс / T.me

Мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Сотрудники полиции подвергли коллегу медицинскому освидетельствованию, исследование показало наличие алкоголя в крови. В автоаварии женщина получила травму головы и сейчас находится в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). После выписки в отношении фигурантки изберут меру пресечения.

Также в отношении сотрудницы проводится служебная проверка.

— Сотрудник будет уволена по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

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